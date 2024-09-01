Программе «Спокойной ночи, малыши!» 60 лет

1 сентября отмечает 60-летие со дня первого выхода в эфир легендарная и всенародно любимая программа «Спокойной ночи, малыши!». Это одна старейших передач на отечественном телевидении, которая продолжает выходить и по сей день. «Спокойной ночи, малыши!» пережили смену поколений, эпох, телеканалов вещания, но по-прежнему остаются одной из самых любимых детских передач. Сегодня программа выходит в эфире телеканала «Карусель».

Первый выпуск зрители увидели 1 сентября 1964 года. Изначально программы выходили в виде картинок с закадровым текстом. Затем появились кукольные мини-спектакли, в которых принимали участие артисты театров МХАТ и Театра сатиры. У каждого поколения телезрителей были свои любимые «дяди» и «тети» – ведущие передачи. В советское время это были Валентина Леонтьева, Владимир Ухин, Ангелина Вовк, Татьяна Веденеева, Юрий Николаев, Юрий Григорьев и многие другие известные артисты. В современной России вместе с кукольными героями передачу вели Юлия Пустовойтова, Дмитрий Хаустов, Амаяк Акопян, Анна Михалкова, Оксана Фёдорова, Михаил Пореченков, Сергей Безруков, Николай Валуев, Дмитрий Маликов и другие.

Интересные факты:

В 1963 году главный редактор редакции программ для детей и юношества Валентина Федотова, побывав в ГДР и увидев мультсериал с песочным человечком, решила создать в СССР детскую вечернюю программу.

1 сентября 1964 года по 2-й программе ЦТ в 20:29 в эфир вышла первая 7-минутная передача под руководством редактора Валерии Коноваловой и режиссера Ларисы Крюковой, где одна черно-белая картинка сменяла другую, с закадровым текстом. Ведущей выступила первый диктор ЦТ – Нина Кондратова. Закончилась передача премьерой колыбельной песни «Спят усталые игрушки», а назвать программу решили «Спокойной ночи, малыши!».

В 1968 году «родился» Филя! В творческой мастерской программы «Спокойной ночи, малыши!» был создан первый легендарный персонаж передачи — Филя, прототипом которого стал пес Бравни, найденный на кукольном складе редактором Владимиром Шинкарёвым. Он придумал песику имя, а свой голос и добродушный характер подарил Филе его первый «папа» – артист Театра кукол им. Образцова Григорий Толчинский.

1971 год – день рождения самого культового поросенка страны – Хрюши! Редактору Владимиру Шинкарёву пришла идея добавить в передачу озорного и хулиганистого персонажа. Выпуск вела диктор Валентина Леонтьева. После дебюта на экране художница Ирина Власова нарисовала новый эскиз Хрюши – он помог определить характер куклы и выстроить новую линию поведения в интермедиях. Голос ему подарила артистка Театра кукол им. Образцова Наталья Державина, которая продолжала играть роль Хрюши около 30 лет.

В 1974 году «родился» Степашка, милейший кукольный персонаж. Перед самым эфиром сломалась кукла Ерошка. Находчивому редактору Владимиру Шинкарёву тут же пришла умопомрачительная идея — заменить Ерошку на новую куклу. Он убежал в неизвестном направлении, крича на ходу: «Начинайте!». Диктор Наталья Челобова поздоровалась с телезрителями. Рядом с ней – Филя. Но кто же займет место Ерошки? В этот вечер детей ждал мультфильм «Зайчик заблудился». Вдруг по окончании мультфильма в студии появился настоящий длинноухий зайчонок и гордо заявил: «Меня зовут Степан!» Все обрадовались, а Филя по-мужски добавил: «Оставайся с нами, будем передачу вместе вести, только звать мы тебя будем Степашка!». А «мамой» Степашки стала актриса Москонцерта Наталья Голубенцева.

В 1982 году в программе появилась Каркуша – изобретение редактора Игоря Петрова. Он назвал куклу Каркаша, но маленький сын Галины Орловой, режиссера программы, услышав это имя, сказал: «Звучит некрасиво. Пусть лучше будет Каркуша!» Так родилась самая умная Ворона на свете, роль которой стала исполнять драматическая актриса Гертруда Суфимова. А создали неповторимый образ и характер Каркуши художник-постановщик Ольга Быкова и мастер-кукольник Марина Рытман.

В 1984 году «родился» первый Мишутка по эскизам Ольги Быковой. Кукла получилась очень удачной и симпатичной, со своим характером и линией поведения. Было принято решение ввести Мишутку в основной состав знаменитой четверки: Фили, Хрюши, Степашки и Каркуши, с которыми он проработал в передаче много лет. Его «мамой» стала актриса Галина Марченко, а изготовила – мастер-кукольник Галина Крутипорох.

Фото – «Гостелерадиофонд»