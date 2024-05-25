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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUСтартовал open call V Московской Арт Премии

Стартовал open call V Московской Арт Премии

editor
By editor
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23 мая 2024 года в парке «Зарядье» организаторы V Московской Арт Премии — Фонд развития современного искусства (ФРСИ) и Правительство Москвы — объявили о старте open call’а для современных креаторов и разъяснили детали проведения конкурса.

«Современное искусство, да и искусство вообще – это всегда реакция на окружающие обстоятельства, взгляд художника на состояние мира, его осмысление и трактовка. Что такое Москва сегодня, какая она, чем наполнена ее атмосфера? Мы хотим не только узнать, как это ощущают и отражают в своих произведениях люди искусства. «Московская Арт Премия» — это попытка систематизировать и упорядочить картину мира в современном искусстве, представить широкому зрителю взгляд живущих рядом с нами творцов, — отметил директор парка «Зарядье» Иван Демидов.

За 5 лет существования Московской Арт Премии эксперты осмотрели более 3000 заявок современных художников, композиторов, режиссеров, литераторов и других творцов в области современного искусства, 64 из них стали лауреатами в различных номинациях. И можно смело сказать, что для многих начинающих авторов Премия дала путевку в жизнь и положила начало к признанию в профессиональном сообществе, дала старт к большому профессиональному пути.

Директор ГМВЦ «РОСИЗО» Ольга Галактионова подчеркнула, что Московская Арт Премия — предмет колоссального интереса профессиональных ассоциаций и знаковых организаций культуры, представители которых именно на этом конкурсе формируют «виш-лист» молодых творцов из числа лауреатов и номинантов, с которыми хочется работать над новыми проектами. «Ни для кого не секрет, что все мы здесь охотимся за кадрами», — призналась она. И потому эта премия — настоящий «счастливый билет» для молодых и уже умудренных опытом арт-деятелей.

Московская Арт Премия — это мультидисциплинарный проект, в котором театр занимает видное место, а независимые театральные проекты получают ощутимую поддержку. И, как отметила главный режиссёр РАМТ Марина Брусникина, именно на этом конкурсе шанс появляется у каждого, кто может и не быть «избалованным» государственными наградами и поддержкой. Премия дает возможность «обратить внимание на неординарные, яркие, неожиданные материалы и постановки». В том числе по важным социальным темам, как у призера прошлого года — театра «Шалом», например.

Директор «Музея Москвы» — также призер прошлого года — Анна Трапкова отдельно отметила, что Московская Арт Премия ежегодно «фиксирует срез того пласта современного искусства, который сконцентрирован на Москве и отражает многогранность и стремительное развитие нашего города», и важно, что в этом срезе присутствуют не только традиционные медиа, с которыми мы привыкли ассоциировать слово «изобразительное искусство». Участники конкурса выходят за рамки двухмерных объектов и демонстрируют нечто принципиально новое, в том числе паблик арт и пр. И «если человек уже делает что-то в нашем городе, он просто обязан загрузить свой проект на сайт Московской Арт Премии».

Продюсер Наталья Мокрицкая отметила, что Московская Арт Премия в силу своей мультиформатности стала уже целой экосистемой, деятельно, а не формально поддерживающей современное искусство во всех его аспектах. «Что касается непосредственно кино, за пять лет премию получали и клипы, и видео-арт, и документальное кино, снятое одним кадром». Поэтому ни в коем случае не нужно бояться себя проявить, считает эксперт: «Главное подаваться! Не теряйте свой шанс!».

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