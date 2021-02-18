Mercedes-Benz Fashion Week Russia стала победителем премии Digital Communications AWARDS 2021

Mercedes-Benz Fashion Week Russia – проект коммуникационного агентства «Артефакт» стал лауреатом ежегодной премии Digital Communications AWARDS 2021. Неделя моды MBFW Russia ‒ одна из самых масштабных недель моды в мире и крупнейшая в России и Восточной Европе стала победителем в номинации «Digital-проекты и стратегии: самое новаторское контент-решение».

В этом году digital-проекты соревновались в 38 номинациях, среди победителей – проекты компаний «Мегафон», МТС, «Ростелеком», Pfizer, Mary Kay, информационные агентства ТАСС и «РИА Новости», издательский дом «Аргументы и факты» и другие.

Mercedes-Benz Fashion Week Russia проходит дважды в год с 2000 года. Организатором Mercedes-Benz Fashion Week Russia уже более 20 лет является Artefact. Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдет с 20 по 24 апреля в формате phygital, совместив физические показы на подиумах в Москве и других городах с онлайн-презентациями и прямыми трансляциями.

Премия Digital Communications AWARDS проводится с 2013 года и вручается проектам, которым удалось добиться выдающихся достижений в области цифровых коммуникаций. Лауреатами премии становятся те участники, которые наиболее успешно продвигают свои продукты с помощью digital-технологий и new media. Премию Digital Communications AWARDS организует Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) совместно с издательским домом «МедиаБизнес».

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