Китайская мудрость: вышла новая серия IP Stories о появлении фейерверка

12 февраля 2021 года, к Новому году по китайскому календарю, научно-образовательный проект «IP Stories: Истории из истории» выпустил очередную серию о курьезах и правовых коллизиях в сфере интеллектуальной собственности. Новый эпизод посвящен изобретению фейерверка в XII веке в Китае.

«Китайцы придумали фейерверк исключительно в мирных целях, — подчеркнул китаист, доктор экономических наук, заместитель директора Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский. — В Китае фейерверк изобрели намного раньше, чем порох, причем поначалу его не рассматривали в качестве заряда для огнестрельного оружия. Салют обычно устраивали в честь праздников в императорских дворцах для того, чтобы всем было весело и красиво. Только через пару-тройку веков китайцы поняли, что порохом, используемым в фейерверках, можно заряжать стрелковое оружие».

Китайский Новый год отмечают во многих странах, и праздник не представить без салютов и фейерверков, которые часто ставят «пиротехнические» рекорды. Например, в американском штате Колорадо запустили в небо со скоростью 482 км/ч снаряд весом более 1,1 т. Событие попало в Книгу рекордов Гиннесса. По продолжительности новогодних салютов абсолютное лидерство принадлежит ОАЭ: шоу продолжалось 35 минут, залпы производились с 16 небоскребов. Фейерверк в Сиднее считается одним из лучших пиротехнических представлений в мире. Вживую его наблюдают более миллиона человек. При этом для Австралии это прецедент успешного бизнеса: в 2019 году огненная забава обошлась властям в 6,5 млн долларов, но принесла доход в размере 130 млн долларов.

В гонке за первенство далеко не каждый пиротехник осознает, что уникальный «рисунок» фейерверка в небе — это тоже изобретение, на которое автор может предъявить права… если они оформлены должным образом. Спасает тех, кто по всему миру копирует чужие находки, лишь то, что авторы «взрывных» инноваций в большинстве своем не заботятся об охране прав. Но современная практика применения закона и в этой новогодней феерии может дорого обойтись невеждам. Пока патентодержатели не проявили себя, но ряды их растут. Самым крупным держателем патентов на фейерверки стала американская корпорация The Walt Disney Company. Помимо пиротехники различной конфигурации в патентном портфеле транснациональной компании есть особая система, снижающая негативное воздействие взрывчатых веществ на окружающую среду.

Сериал создан Агентством комплексных коммуникационных решений Prophet специально для Ассоциации IPChain — крупнейшей в России организации, занимающейся развитием института интеллектуальной собственности. Анимационный проект призван привлечь внимание творцов к важности использования цифровых инструментов защиты своей креативной продукции. Сценарий написан Мариной Собе-Панек — автором научно-популярных фильмов и книг, членом Академии российского телевидения.

Все выпуски «IP Stories: Истории из истории» доступны на страницах Агентства комплексных коммуникационных решений Prophet, на каналах бренда IPQuorum и Ассоциации IPChain в Telegram, Instagram и Facebook.

украли