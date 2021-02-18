Социальный театральный проект «Импровизируем вместе!» открылся на сцене ДМТЮА

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15 февраля 2021 года на сцене Детского музыкального театра юного актёра (ДМТЮА) состоялось официальное открытие социального интегративного театрального проекта «Импровизируем вместе!».

Участники проекта — дети с особенностями развития из семей, являющихся подопечными Фонда «Я есть!», дети с особенностями развития из числа воспитанников Центра социальной поддержки и реабилитации детей-инвалидов «Семь-Я» и юные воспитанники студии Детского музыкального театра юного актёра (ДМТЮА).

Официальную часть презентации открыл руководитель проекта Валерий Опёнкин. Он познакомил юных актёров-участников и их родителей с командой организаторов.

Художественный руководитель ДМТЮА и театра «Экспромт», заслуженный артист РФ Александр Фёдоров рассказал, в чем он видит цель данного театрального взаимодействия:

«Наверное, цель в том, чтобы разбудить в сердцах наших ребят какое-то особое чувство. Хочется, чтобы в них пробудилась любовь к такому странному, иногда непонятному, ближнему человеку. Любовь к ближним — это цель нашего проекта.

Надо, чтобы дети научились любить не только близких, потому что любить маму-папу, друга — это легко, а ближних, например, особенных, «солнечных» сверстников. Я думаю, что опыт такого общения останется с нашими детьми на всю жизнь».

Актриса Ксения Алферова, один из основателей фонда «Я есть!», прислала участникам свое видеоприветствие, в котором выразила уверенность в том, что от игры все дети получат большое удовольствие и многому научатся друг у друга.

«Носители непосредственности, любви, сердечности сейчас рядом с вами. Наши особенные дети могут дать вам тепло, которое мы теряем в суете жизни» — сказала актриса.

О целях, задачах и структуре проекта рассказал его автор Максим Драченин. Он подчеркнул, что дети с особенностями развития совместно с детьми из актёрской студии примут участие в общеразвивающей программе с использованием актёрских тренингов, новых театральных форм и современных технологий. Серию мастер-классов проведут профессиональные актёры и опытные педагоги по актёрской импровизации.

В завершение проекта на новой сцене ДМТЮА на Макаренко состоится театральная игра «Импровизационный БАТЛ». Все участники смогут выйти на сцену и показать, чему научились.

Юные актеры и гости презентации познакомились с педагогическим составом проекта. Актеры и педагоги Михаил Грищенко и Дмитрий Бероев на примере раунда ОКЕЙ БАТЛ показали, что такое театральная игра «Импровизационный БАТЛ».

Первое занятие провел Максим Драченин. Под его руководством дети-участники в игровой форме познакомились друг с другом и сыграли в несколько импровизационных игр-упражнений, которые лежат в основе классических раундов театральной игры «Импровизационный БАТЛ».

Закончился вечер обнимашками и дружеским чаепитием, во время которого ребята еще ближе познакомились друг с другом.

Организатор проекта АНО «Единое творческое пространство» при поддержке Фонда президентских грантов.

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