Социальный театральный проект «Импровизируем вместе!» открылся на сцене ДМТЮА

15 февраля 2021 года на сцене Детского музыкального театра юного актёра (ДМТЮА) состоялось официальное открытие социального интегративного театрального проекта «Импровизируем вместе!».

Участники проекта — дети с особенностями развития из семей, являющихся подопечными Фонда «Я есть!», дети с особенностями развития из числа воспитанников Центра социальной поддержки и реабилитации детей-инвалидов «Семь-Я» и юные воспитанники студии Детского музыкального театра юного актёра (ДМТЮА).

Официальную часть презентации открыл руководитель проекта Валерий Опёнкин. Он познакомил юных актёров-участников и их родителей с командой организаторов.

Художественный руководитель ДМТЮА и театра «Экспромт», заслуженный артист РФ Александр Фёдоров рассказал, в чем он видит цель данного театрального взаимодействия:

«Наверное, цель в том, чтобы разбудить в сердцах наших ребят какое-то особое чувство. Хочется, чтобы в них пробудилась любовь к такому странному, иногда непонятному, ближнему человеку. Любовь к ближним — это цель нашего проекта.

Надо, чтобы дети научились любить не только близких, потому что любить маму-папу, друга — это легко, а ближних, например, особенных, «солнечных» сверстников. Я думаю, что опыт такого общения останется с нашими детьми на всю жизнь».

Актриса Ксения Алферова, один из основателей фонда «Я есть!», прислала участникам свое видеоприветствие, в котором выразила уверенность в том, что от игры все дети получат большое удовольствие и многому научатся друг у друга.

«Носители непосредственности, любви, сердечности сейчас рядом с вами. Наши особенные дети могут дать вам тепло, которое мы теряем в суете жизни» — сказала актриса.

О целях, задачах и структуре проекта рассказал его автор Максим Драченин. Он подчеркнул, что дети с особенностями развития совместно с детьми из актёрской студии примут участие в общеразвивающей программе с использованием актёрских тренингов, новых театральных форм и современных технологий. Серию мастер-классов проведут профессиональные актёры и опытные педагоги по актёрской импровизации.

В завершение проекта на новой сцене ДМТЮА на Макаренко состоится театральная игра «Импровизационный БАТЛ». Все участники смогут выйти на сцену и показать, чему научились.

Юные актеры и гости презентации познакомились с педагогическим составом проекта. Актеры и педагоги Михаил Грищенко и Дмитрий Бероев на примере раунда ОКЕЙ БАТЛ показали, что такое театральная игра «Импровизационный БАТЛ».

Первое занятие провел Максим Драченин. Под его руководством дети-участники в игровой форме познакомились друг с другом и сыграли в несколько импровизационных игр-упражнений, которые лежат в основе классических раундов театральной игры «Импровизационный БАТЛ».

Закончился вечер обнимашками и дружеским чаепитием, во время которого ребята еще ближе познакомились друг с другом.

Организатор проекта АНО «Единое творческое пространство» при поддержке Фонда президентских грантов.

украли