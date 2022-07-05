Место СИЛЫ в «Наковальне» на Пречистенской набережной!

В апреле владельцы продюсерского центра Angry Electric Sheep Илья Овчаренко и Дарья Волкова, а также видеоблогер Валентин Петухов (Wylsacom) открыли галерею «Наковальня» в двухэтажном здании на Пречистенской набережной. Первой выставкой стала «Мифогенная Любовь Каст в комиксах» под кураторством Павла Пепперштейна. Громкое имя классика московского концептуализма, близость к золотой и музейной миле, а также нетривиальный посыл привлек более чем две тысячи любителей искусства.

Закрепит успех дебютной выставки персональный проект будущего трендсеттера российского современного искусства Александра Крылова под названием С И Л А.

Идея выставки родилась из слова «Śīla» на санскрите, созвучного со словом «сила» в русском языке. Одним из значений этого слова является «нравственность», однако большинство иных значений ныне утеряно, и мы можем только гадать и пребывать в вечном индивидуальном и коллективном поиске ответа на вопрос, в чем же кроется настоящая С И Л А.

Что же такое сила? В чем ее источник и каковы ее проявления? И самое главное — как ее понимает современный человек? На эти вопросы отвечает отвечает наше особенным образом организованное пространство с калейдоскопической экспозицией из живописи, монументальных инсталляций, металла, керамики и анимации.

Александр Крылов родился и вырос в Москве. Работает с живописью, графикой, металлом, скульптурой. Окончил Московский Гуманитарный Университет по специальности «Графический дизайн», учился в Школе Дизайна НИУ ВШЭ на факультете «Современная живопись» (мастерская Владимира Дубосарского). Преподает игровой дизайн в Институте бизнеса и дизайна. В своей деятельности Крылов совмещает прикладное и цифровое и не спешит за трендами: штамповке NFT он предпочитает живопись и резьбу по дереву. При этом нередко вдохновляется видеоиграми: не только любит в них играть, но и имел опыт в их разработке.

Персональные выставки проходили в экспериментальной галерее WIP и kvartira3. Участвовал в групповых выставках в галерее LazyMike, фестивале современного искусства ADVENT в Новой Третьяковской Галерее, дизайн-заводе Flacon, галерее New Sincerity, нью-йоркской галерее DorDor Gallery х2 и других. Работы находятся в частных коллекциях и фондах в России, США, Германии и Турции.

Илья Овчаренко, основатель галереи: «Сила — это умение менять реальность, созидать и действовать, в зависимости от поставленной задачи или необходимости. И дальше уже человеку необходимо понять, в чем его сила, что он по-настоящему умеет, чтобы мир после него стал красивее, ярче. Александр Крылов взял на себя смелость своим искусством показать максимально широко грани этого понятия — в его живописи, инсталляциях и скульптуре настоящая квинтэссенция чувств и порывов, которые восхищают и заставляют задуматься. А мы в своей «Наковальне» совместно выковываем его образ для всех любителей искусства».

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