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«Метаморфозы»: выставка работ преподавателей, выпускников и студентов ведущих художественных вузов

editor
By editor
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художник а.ю. акимова
Художник А.Ю. Акимова

В выставочном зале ассоциации «Народные художественные промыслы России» открылась выставка «Метаморфозы», где будут представлены работы преподавателей, выпускников и студентов РГХПУ им. С. Г. Строганова, МГАХИ им. В. И. Сурикова и РГСАИ.

Экспозиция включает живопись, графику, а также произведения декоративно-прикладного искусства – художественное стекло и художественный металл, – более 70 работ, созданных руками 27 художников, каждый из которых пытается осмыслить разного рода метаморфозы и найти свой неповторимый, свойственный только ему способ преобразования реального мира в мир особенных художественных образов и форм.

Зрители смогут оценить работы как начинающих, так и именитых авторов. Среди участников выставки: художник, обладатель Золотой медали Российской Академии художеств и памятной медали Суриковского института Роман Кузьмин; скульптор, обладатель Бронзовой, Серебряной и Золотой медалей Творческого союза художников России (ТСХР) Алексей Шпаковский; многократный участник международных симпозиумов и фестивалей по художественному стеклу, а также многочисленных выставок декоративно-прикладного искусства Екатерина Семёнова; художник, обладатель Бронзовой и Серебряной медалей ТСХР, лауреат международного конкурса «Москва – город мира» Илья Акилов; художник, обладатель Бронзовой и Серебряной медалей ТСХР, награды ТСХР за вклад в отечественную культуру, лауреат международного конкурса «Москва – город мира» Никита Акилов.

Яркие абстракции, исторические и современные пейзажи, авторское стекло и скульптуры из металла – экспозиция поражает разнообразием не только направлений, материалов и техник, но и выбранных тем, а также подходов к художественным традициям. По словам кураторов выставки, в работах художников нашли отражение как внутренние трансформации человека и таинственные превращения в живой природе, процессы разрушения и воссоздания, преображения и перехода от одного состояния к другому, так и новации в сфере изобразительного искусства. Екатерина Семёнова, например, представляет уникальный арт-объект, демонстрируя выразительные возможности перерабатываемого стекла, а Елена Cкориолли – стилизованный кокошник, предлагая при помощи современных материалов выйти за рамки привычного восприятия и по-новому взглянуть на символ русского национального костюма.

Выставка проводится при поддержке Благотворительного фонда возрождения культуры и традиций малых городов Руси.

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