Фонд Эрьзи торжественно передаст копию статуи Иоанна Крестителя музею Троице-Сергиевой Лавры

Международный фонд искусств им. С.Д. Эрьзи отдаст в дар копию статуи Иоанна Крестителя музею Троице-Сергиевой Лавры. Торжественная церемония передачи пройдет 7 июля в 12:00 в Елизаветинском зале Историко-археологического кабинета Московской духовной академии. Событие приурочено к Рождеству честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

На церемонии будут присутствовать президент фонда Эрьзи Михаил Журавлев, первый вице-президент фонда Вячеслав Бобрышев, вице-президент по науке Елена Бутрова, а также благотворитель Сергей Пунтус, ректор Московской Православной академии епископ Звенигородский Феодорит, директор Историко-археологического кабинета Антон Новиков.

Торжество пройдет 7 июля в день Рождества Иоанна Крестителя по адресу: г. Сергиев Посад, Троице-Сергиева Лавра, Московская духовная академия.

Российско-итальянский проект Фонда Эрьзи «Путь Крестителя. История статуи Пророка и Предтечи Господня из церкви Кристо Ре в Феццано» (2011) был приурочен к «перекрестному» году Италии и России, а также 135-летию со дня рождения Степана Эрьзи.

Первая часть проекта посвящена судьбе статуи Иоанна Крестителя, созданной скульптором в 1914 году по заказу известного русского писателя-эмигранта Александра Амфитеатрова. После переезда из Франции в Италию Эрьзя жил на вилле Амфитеатрова в Феццано недалеко от Ла-Специи и Каррары, работая над заказами местных любителей искусства. Выполненная Эрьзей из армированного цемента фигура Крестителя была подарена Амфитеатровым городскому собору Кристо Ре в Феццано. 14 марта 1914 года статуя была освящена и торжественно водружена в нишу над центральным входом в церковь. Как вспоминал священник церкви Джульяно Каносса, она скоро стала любимой и почитаемой местными прихожанами. Со временем под воздействием сырости и колебаний температуры произведение стало ветшать, а в 1960-е годы было демонтировано. На его место была помещена статуя Крестителя итальянского скульптора. Об Иоанне Крестителе, созданном русским мастером, на время забыли. Благодаря заботе настоятеля церкви Парокко статуя Крестителя Эрьзи укрывалась за толстыми стенами помещения для церковной утвари.

В 2005 году партнер фонда в Италии славист Марция Дати опознала забытую скульптуру и сообщила о своей находке Елене Бутровой.

Статуя Иоанна Крестителя находилась в плохой сохранности и требовала срочного вмешательства специалистов. В 2008 году Фонд С.Эрьзи принял решение о финансировании ее реставрации. Почти год длилось согласование действий фонда с собственником статуи Ватиканом, который поручил реставрацию профессору из Флоренции Даниэле Анжелотто. 11 марта 2011 года скульптура была возвращена в собор и помещена в специальную нишу у входа.

До начала реставрационных работ в мастерских Пьетрасанта со статуи была снята форма, с которой впоследствии были изготовлены два слепка статуи. В марте 2011 года один из них был подарен Фондом Эрьзи музею епархиального искусства в Ла-Специи и экспонировался на выставке рядом с другими образами Иоанна Крестителя из собрания музея. Авторами слепков стали профессор Миланской академии Брера и Неаполя Аугусто Джуфреди и профессор Каррарской академии изящных искусств Симона Виццони.

В июне 2011 года в Генуе, чьим небесным покровителем является Иоанн Креститель, в музее епархиального собора Сан-Лоренцо прошел следующий этап культурного проекта «Путь Крестителя», посвященного отреставрированному произведению. Особое значение имело проведение акции под эгидой собора, в котором много веков хранится чтимая всеми христианами мира частица мощей пророка.

В день рождения Степана Эрьзи 8 ноября в Карраре состоялось торжественное открытие мемориальной доски на доме пансиона Гарибальди на улице Санта-Мария, где в 1914 году жил С.Эрьзя, и прошла выставка произведений из коллекции Фонда Эрьзи в баптистерии XIV века при кафедральном соборе Сант-Андреа.

Второй слепок статуи Крестителя осенью 2011 года был привезен в Москву и экспонировался в Историко-археологическом кабинете Московской духовной академии в Троице-Сергиевой лавре среди святынь православного искусства, а в феврале 2012 года его увидели на выставке в Российской государственной библиотеке. В период с 2012 по 2022 год включительно статуя Пророка экспонировалась на всех выставках, организуемых Фондом и его партнерами в разных городах и регионах России.

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