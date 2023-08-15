Международный фестиваль детского анимационного кино «Аниматика» открылся в «Артеке» в шестой раз

В МДЦ «Артек» прошло официальное открытие VI Международного фестиваля детского анимационного кино «Аниматика», организованного Ассоциацией анимационного кино совместно с МДЦ «Артек» при поддержке Минкультуры РФ.

Торжественная церемония открылась театрализованной экскурсией по истории советской анимации. Собравшиеся приветствовали руководителя смены «Движение вверх» Юрия Кравченко, директора Ассоциации анимационного кино, учредителя фестиваля «Аниматика» Ирину Мастусову, куратора программы фестиваля «Аниматика», генерального директора «Енисей кино» Ирину Белову, почетных гостей фестиваля Ольгу Титову, Сергея Меринова, Татьяну Киселеву, Сергея Антонова.

На церемонии открытия присутствовали педагоги, которые проводят с участниками фестиваля мастерские и творческие встречи: Алиса Васильева, Наталия Дупленская, Анастасия Польща, Юлия Аборкина, Ольга Чечумаева, Семен Ласкин, Салават Конурбаев, Ольга Дорошева. Впереди у участников фестиваля - насыщенная фестивальная неделя, полностью посвященная анимационному кино.

Почетные дипломы вручили 25 лауреатам конкурса «Аниматика»-2023. На церемонии прошли специальные показы фильмов–победителей конкурса «АРТ АНИМАТИКА - 2. ОЖИВШИЕ СКУЛЬПТУРЫ», а также премьеры анимационного кино от киностудии «Союзмультфильм» и ролик о производстве анимации к 20-летию «Смешариков» от группы компаний «Рики».

15 августа пройдет специальный показ фильма «Чебурашка» («Старт Студия», «ВБД Груп», «Телекомпания», «Централ Партнершип»). Также участников ждет обширная программа показов полнометражной и сериальной отечественной анимации и показы сборников короткометражных авторских фильмов.

16 августа состоится форсайт-сессия – встреча детей-лауреатов конкурса «АРТ АНИМАТИКА - 2. ОЖИВШИЕ СКУЛЬПТУРЫ» с почетными гостями, в ходе которой лауреатов ждет профессиональный разбор мультфильмов-победителей конкурса.

Подведение итогов и церемония закрытия фестиваля «Аниматика» пройдут 19 августа.

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