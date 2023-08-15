Павел Деревянко пошёл по стопам Ломоносова

В Архангельске стартовали съёмки комедийного сериала СТС «Из поморов мы» с Павлом Деревянко в главной роли. В новой истории производства Art Pictures Vision звезда «Дылд» играет самого себя — актёра Павла Деревянко, который ради подготовки к роли Ломоносова отправляется на родину учёного в Холмогоры.

По сюжету актёр селится в доме семьи Беловых, глава которой Егор (Антон Богданов) всю жизнь зарабатывает физическим трудом и ненавидит гламурных знаменитостей. И теперь вместо погружения в быт поморов главный герой попадает в череду проблем семейства и всего города во главе с мэром (Артём Волобуев).

«Непривычно играть героя с моим именем, — признаётся Павел. — Ведь это не совсем я, поэтому сначала даже запутался. Но потом решил, что покажу иронично обобщённый образ артиста и буду с нескольких знакомых актёров снимать по чуть-чуть разные особенности: и речевые, и поведенческие. И конечно, героя ждёт трансформация: он очеловечивается, сходят с него ненужная шелуха и московский флёр».

«Нам очень повезло с Павлом, потому что он один из немногих популярных актёров такого статуса, у кого присутствует самоирония, — считает креативный продюсер Дмитрий Белавин. — Несмотря на то что героя зовут так же, Павел создаёт свой образ. В сценарии есть отклонения от его реальной биографии и жизненной ситуации, поэтому у нас скорее представления Павла Деревянко о персонаже Павле Деревянко, созданного для этого сериала».

Съёмки проекта, ставшего сериальным дебютом режиссёра Раили Каримовой, символично стартовали в селе Ломоносово, где и родился легендарный учёный. «Нам показалось, что лучше снимать на родине Ломоносова, где и красиво, и аутентично. Но так как слово "‎Холмогоры" стало нарицательным, по сюжету всё происходит именно там», — объясняет креативный продюсер. В кадр также попали Историко-мемориальный музей М. В. Ломоносова, набережная Северной Двины, Архангельский театр драмы имени М. В. Ломоносова и другие достопримечательности. В одной из серий участвовали местные актёры массовых сцен: по сюжету на концерте в поддержку губернатора герой исполняет песню, посвящённую городу.

Сам Павел признавался, что впервые оказался в Архангельске: «Конечно, это невероятные места: Северная Двина, северные просторы, красота! Жаль, не успел всего увидеть. Я в целом люблю экспедиции. Жить вдали от Москвы я бы не смог, но временно, как и мой герой, с большим удовольствием». Также Деревянко вместе с группой отправится в Переславль-Залесский, где художники нашли колоритный дом Беловых, и на Рыбинское водохранилище.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.