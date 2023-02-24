Российский мультсериал «Дракоша Тоша» вышел в эфир словенского ТВ

С 23 февраля на детском телеканале OTO (Словения) стартовали трансляции российского анимационного сериала «Дракоша Тоша» от анимационной компании «ЯРКО». Зрителям покажут первый сезон мультфильма, всего в эфир выйдет 26 серий. Сериал будет транслироваться ежедневно утром и вечером.

«Популярный сериал «Дракоша Тоша» собрал огромную аудиторию зрителей в России и за ее пределами благодаря простым увлекательным сюжетам, которые понятны каждому. Детям нравятся обаятельные персонажи, яркая картинка, динамика, а родителям – качество контента и его безопасность. Мультсериал прививает детям любовь к близким, взаимоуважение, доброту и другие важные ценности», – комментирует Альбина Мухаметзянова, генеральный директор, генеральный продюсер анимационной компании «ЯРКО».

«Дракоша Тоша» – анимационный развлекательный сериал для детей от 3 до 5 лет в технике 2D, созданный по идее известного писателя Олега Роя. Каждая серия представляет собой законченную историю с воспитательным посылом. В основе эпизодов лежит бытовая ситуация, хорошо знакомая любому ребёнку, таким образом сериал предлагает маленьким зрителям посмотреть на все проблемы с другой стороны и найти выход из них в легкой игровой форме.

Сериал получил российское признание и нашел своего зрителя за рубежом. Сегодня «Дракоша Тоша» выходит Таиланде (True Spark Play и VOD-платформе TrueVisions Now). В начале 2020 года «Дракоша Тоша» был выпущен на «Amazon Prime», также сериал доступен на платформах Tubi и Peacock в США и Канаде.

В декабре 2022 г. вышел приквел франшизы «Дракоша Тоша» – мультсериал «Дракошия», рассказывающий о забавных приключениях волшебных дракош, которые обладают разного вида магией. Они сталкиваются с детскими повседневными ситуациями, с которыми справляются самыми невероятными способами. Дракоша Тоша с помощью волшебных мыльных пузырей может поднимать вещи и других дракош, Мисоля создает музыку и придумывает танцы, а Рути может управлять ростом цветов и деревьев. Наблюдает за непоседливыми дракошами добрый дедушка Рубус – говорящее дерево, которое помогает маленьким героям превращать трудности в удивительные приключения.

Спустя месяц после премьеры, сериал «Дракошия» занял 2-ую строчку в рейтинге Mediascope «ТОП-20 мультсериалов на канале «Карусель» среди аудитории 4-45 лет за июль-декабрь 2022 года».

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