Международный фестиваль Мартина Макдонаха в Перми – еще есть шанс увидеть ирландские истории

Первая неделя октября в Перми каждые два года – настоящий подарок ценителям тонкой ироничной драматургии Мартина МакДонаха. Театры со всего мира приезжают сюда, чтобы показать свои версии спектаклей современного классика.

Большинство знает МакДонаха по фильмам — «Шестизарядник», «Залечь на дно в Брюгге», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» были отмечены самыми крупными наградами от «Оскаров» до «Золотых глобусов».

Создатель фестиваля и он же первооткрыватель МакДонаха в России — художественный руководитель Пермского театра «У Моста» Сергей Федотов уверен, что искусство даже в напряженной международной обстановке продолжает объединять народы и культуры.

Известно, что у российских театров начинают возникать сложности с продлением разрешений на постановки зарубежных авторов, но фестиваля 2022 года эта проблема не коснется.

К 22 странам-участницам предыдущих фестивалей и 77 показам собственных версий пьес МакДонаха присоединятся новые творческие команды.

МХТ им. А.П. Чехова привезёт спектакль по последней пьесе МакДонаха «Очень-очень-очень тёмная материя». Свои версии «Королевы красоты из Линэна» покажут два театра – Минский областной драматический театр и Новосибирский театр кукол. Республиканский театр белорусской драматургии покажет спектакль «Калека с Инишмана». Кинешемский драматический театр им. А.Н. Островского представит свою версию патриотической комедии «Билли с острова Инишмаан». «Сиротливый Запад» зрители смогут посмотреть в исполнении Акмолинского областного драматического театра (Казахстан). Новокузнецкий драматический театр покажет чёрную комедию «Палачи», НХТ из Челябинска – «Лейтенант с острова Инишмор» в авторском переводе Евгения Гельфонда и Дмитрия Фоминых. Театр «Кот» из Воронежа и Русский театр драмы им. М. Горького акимата города Нур-Султан представят свои версии пьесы «Человек-подушка».

Традиционно в программе Фестиваля – мастер-классы режиссёров и лекции театральных критиков России. Любой зритель сможет принять участие в обсуждении спектаклей и дискуссиях о современном театре.

Фестиваль верен своим традициям, и зрителей снова ждут «Парад рыжих», ирландские танцевальные вечера, а также «горячие ирландские денёчки» в местных пабах.

Пятый Международный фестиваль пройдет при поддержке Министерства культуры Пермского края и Департамента культуры и молодёжной политики администрации города Перми.

Подробности в группе фестиваля: https://vk.com/fest_md .

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