С 18 ноября по 26 декабря галерея «Веллум» представляет выставочный проект скульптора Ulafonberber – «Баланс».

Зрители увидят серию работ, посвященную восточным традициям и философии, созданную автором на основе личного соприкосновения с этой древнейшей культурой. Часть произведений создана по рисункам автора с натуры, сделанным, в том числе, во время посещения скульптором монастыря Менри в Индии («Мистерия Чам», «Утренний чай», «Созерцатель»), а также Тувы («Тувинское утро 1, 2», «Анима»). Работы «Сон самурая», «Воин», «Самурай» созданы по мотивам классической японской графики.

Особую выразительность и эмоциональность всем композициям придает глубоко личный опыт погружения скульптора в жизнь своих персонажей и его цепкое внимание к малейшим деталям, создающим у зрителя ощущение сопричастности к этому особому миру восточных практик и мировоззрений.

Заглавная работа проекта с одноименным названием «Баланс» объединяет в себе смысл всех произведений, созданных в период с 2019 по 2022 гг. Подобно тому, как играющие дети пытаются удержать равновесие, когда идут по лежащему на земле канату, так же и человек стремится найти свой внутренний баланс. В этой серии автор рассматривает баланс в двух аспектах: как гармонию частей (инь – ян) и как свободу от крайностей. Герои серии, каждый по-своему, балансируют, уравновешивая пространство как внутри себя, так и снаружи.

Ulafonberber: «Фантазии на тему прекрасного духовного будущего это, в какой-то степени, уход от реальности. В то время как традиция Тибета и практика осознанности направлены на выход за пределы иллюзий и принятие мира таким, как он есть. Восток имеет свою яркую и достаточно каноническую традицию в искусстве. У меня не было задачи обучиться этой традиции, так как мое творчество развивается в контексте западноевропейского искусства и академической школы. Одна из моих задач — это объединение в своих работах основы восточных воззрений и западноевропейского подхода к созданию формы».

В своей работе скульптор уходит от популярной сегодня тенденции упрощения форм, оставаясь верным традициям академической школы. Глубокий смысл каждого произведения воплощается в гармоничных пропорциях реалистического изображения.

Собственное видение в искусстве сформировалась у автора во многом благодаря греческим семейным корням. А путешествия в Грецию и Египет вдохновили на более глубокое изучение античности. Органичным продолжением возникшего интереса стало получение академического художественного образования в МГАХИ им.Сурикова под руководством академиков М.Переяславца и Н.Колупаева.

Личность самого автора скрыта от зрителя творческим псевдонимом, который являет собой квинтэссенцию мировоззрения скульптора.

Куратор проекта, Виктория Ступина: «Особенность творчества скульптора в том, что она воплощает в форме не только собственную эстетику, но и, прежде всего, глубоко близкую ей духовную практику и мировоззрение. Главное, к чему искусство должно стремиться – это затронуть чью-то душу. Работы Ulafonberber – это камертон гармонии. Смотришь и как будто тише внутри становится».

Основатель галереи «Веллум», искусствовед Любовь Агафонова: «В творчестве скульптора прослеживается несомненное влияние символистких

идей Серебряного века на развитие определённых эстетских направлений в современном искусстве».

Диапазон философской трактовки восточных учений обретает большую широту благодаря включенным в экспозицию живописным и графическим произведениям Николая Рериха, Максимилиана Волошина и Бориса Смирнова-Русецкого из коллекции галереи «Веллум».

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