Советская классика и зарубежные кинохиты: ВДНХ приглашает на летние киносеансы

Главная выставка страны приглашает провести августовские вечера в Летнем кинотеатре-лектории Okko. По пятницам, субботам и воскресеньям гости могут бесплатно посмотреть любимые российские и зарубежные фильмы.
В пятницу, 5 августа, в 20:00 зрители могут посмотреть знаменитый фильм «Москва слезам не верит» — настоящую классику советского кинематографа, мелодраму, снятую Владимиром Меньшовым, удостоенной премии «Оскар».
6 августа в 20:00 состоится показ советского мюзикла «Покровские ворота» Михаила Козакова. Культовая комедия о Москве 1950-х повествует о любви и курьезах соседей по коммуналке и дает представление о жизни людей из прошлого, их характерах и нравах.
В воскресенье, 7 августа, в 20:00 зрителям покажут «Жестокий романс» — фильм по пьесе «Бесприданница» Александра Островского в интерпретации Эльдара Рязанова, выдающегося советского и российского режиссера, лауреата Государственной премии СССР.
В пятницу, 12 августа, в 20:00 покажут современную комедию 2021 года «Нормальный только я». В главных ролях Константин Хабенский, Антон Богданов и Ольга Лерман. Фильм расскажет о непростой истории детей с ограниченными возможностями, которые вынуждены бороться за свое право отдохнуть в детском летнем лагере.
В этот же день в 22:00 зрители смогут посмотреть мелодраму «Вокзал для двоих». В фильме Эльдара Рязанова яркий тандем Олега Басилашвили и Людмилы Гурченко не дает отвлечься от экрана, полностью погружая в историю о случайной встрече и большой любви.
В субботу, 13 августа, в 20:00 гостей ждет показ фильма «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая — бессмертной народной комедии со всеми любимыми героями.
В 22:00 того же дня состоится показ современного индийского фильма «Однажды в кино», в котором повествуется о мальчике из глубинки, влюбившемся в кино.
В воскресенье, 14 августа, в 20:00 зрители смогут посмотреть фильм «Боль и слава», драму испанского кинорежиссера Педро Альмодовара. Возрастное ограничение на посещение фильма — 18+.
В 22:00 тем же вечером в кинотеатре-лектории покажут картину Михаила Швейцера «Золотой теленок». В знаменитой советской комедии неподражаемый Сергей Юрский играет роль великого комбинатора Остапа Бендера, который вынужден выбирать между любовью и богатством.
Кроме того, на территории Выставки до 11 сентября можно будет найти лавочки с популярными киногероями. У павильона «Книги» можно посидеть рядом с Шуриком и Лидой из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», на лавочке у гастрономического пространства «Рестомаркет» посетителей ждет Кот Матроскин из мультсериала «Простоквашино». Винни-Пух расположен на скамейке у Медового домика (строение 266), а у Музея Гаража особого назначения ФСО России на лавочке можно увидеть Манюню из одноименного фильма 2021 года.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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