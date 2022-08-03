Галерея XXI века открывает выставку «Искусство индонезийского батика»

10 августа 2022 года в Галерее XXI века Объединения «Выставочные залы Москвы» при поддержке Посольства Республики Индонезия в Российской Федерации и Республике Беларусь открывается выставка «Искусство индонезийского батика».
Галерея представляет эксклюзивную выставку традиционного индонезийского батика из личной коллекции супруги посла Республики Индонезии в Российской Федерации и Республике Беларусь г-жи Фитрии Вибово-Тавареш. Одиннадцать экспонатов коллекции будут выставляться в Москве впервые.
Батик — древний вид ручной росписи по ткани (хлопку) с использованием горячего воска и послойному нанесению краски. За многие столетия традиционный индонезийский батик достиг высочайшего уровня сложности, превратился в художественную, национальную и эстетическую ценность.
Все секреты производства тщательно оберегались, передавались по наследству и, по большей части, не выходили за пределы дворцовых стен. Многие орнаменты были недоступны для простых людей — их разрешали носить лишь членам благородных семей и особам из окружения правителя.
Своего наивысшего развития и художественного совершенства искусство батика получило на индонезийском острове Ява. Сегодня в Индонезии существует до 3000 видов орнаментов батика и каждый из них имеет свое уникальное символическое и культурное значение.
Во времена голландской колонизации индонезийских островов батик отправился в триумфальное турне по европейским государствам. Первые работы в этом стиле широкой публике были показаны в 1900 году на международной выставке в Париже. Индонезийский батик внесён ЮНЕСКО в список шедевров устного и духовного наследия человечества.
В экспозиции будут представлены: уникальные ткани из разных провинций Индонезии, редкие фотографии процесса изготовления батика, куклы традиционных индонезийских театров.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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