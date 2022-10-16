Международный фестиваль моноспектаклей SOLO подвёл итоги

С 1 по 10 октября 2022 года Театральный центр СТД РФ «На Страстном» и Союз театральных деятелей России в четырнадцатый раз провели Московский международный фестиваль моноспектаклей SOLO.

За 10 дней зрители увидели 19 спектаклей. Показы прошли на двух площадках: в Театральном центре СТД РФ «На Страстном» и Боярских палатах СТД РФ. 11 государственных театров, 6 независимых проектов, 1 коллаборация и 1 спектакль, созданный при поддержке Камчатского отделения СТД РФ, приехали из 10 городов – Сухума, Москвы, Санкт-Петербурга, Лесосибирска, Петропавловска-Камчатского, Тюмени, Вологды, Владимиры, Нижневартовска и Великих Лук.

Приоритетными на фестивале SOLO всегда были два критерия: во-первых, в программу отбираются лучшие проекты в моножанре по всей стране и за рубежом. В этом году спектакли преимущественно российские, но международный статус сохранился благодаря проекту «Не обо мне» из Сухума. Во-вторых, мы стараемся сделать программу разнообразной, чтобы каждый зритель мог найти спектакль на свой вкус.

В 2022 году зрители увидели много работ по классике: открылся фестиваль 1 октября спектаклем «Дневник писателя. Эпизод VII: Пушкин» Городского драматического театра «Поиск» (Лесосибирск) в постановке Александра Ряписова по дневникам Достоевского. Федор Михайлович пользовался особенной популярностью в этом году, его произведения стали основой еще для двух проектов: «Палач | Executor» Антона Мозгалева («Drama & Physical Theatre» Anton Mozgalev, Москва) по «Кроткой» Достоевского и «Сон смешного человека» Владимира Богатырева (РАМТ, Москва).

Продолжили линию классики «Поэт» Анны Ивановой (Проект Яны Лихотиной, Вологда), основанный на прозе и поэзии Варлама Шаламова, «Дорога» Гульназ Балпеисовой (Театр музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой, Москва) по новеллам Томаса Манна «Дорога на кладбище» и «Разочарование», гоголевские «Записки сумасшедшего» в постановке Дмитрия Борисова (Великолукский драматический театр) и «Мой Лермонтов» Елены Чёрной (Фонд Сергея Безрукова, Москва).

Современных текстов в афише тоже было немало: Валентин Зверовщиков поставил «Спасти камер-юнкера Пушкина» Михаила Хейфеца для проекта Камчатского отделения СТД РФ, из Владимирского академического театра драмы приехал спектакль «Сны Гамлета», переосмысленную Ниной Мазур трагедию Шекспира поставил Линас Мариюс Зайкаускас. Вячеслав Зайчиков (Городской драматический театр, Нижневартовск) превратил рассказ Михаила Веллера «Хочу в Париж» в «маленькую историю большой мечты». Из северной столицы приехал «Я жду тебя, любимый…» Бориса Макарова (Санкт-Петербургский Молодежный театр на Фонтанке) по произведению Дарио Фо и Франки Раме. «Не обо мне» (Государственный русский театр драмы им. Ф.А. Искандера, Абхазия) по пьесе Майи Тульчинской поставила Мария Романова.

Современные тексты популярны и в Москве — в программе целых три столичных проекта: «С кошелочкой» Марка Розовского (театр «У Никитских ворот») по рассказу Фридриха Горенштейна, «Говорит Москва» Юлии Поспеловой в постановке Данила Чащина (Московский Художественный театр им. А.П. Чехова) и «Тюремный психолог» по одноименной пьесе Елены Исаевой, срежиссированный актрисой и режиссером Дарьей Михайловой (Проект Дарьи Михайловой).

Также в программе неканонические тексты — спектакль Нади Кубайлат о фундаментальной работе Маркса «Капитал» (Камерный театр «Среда 21», Москва), «Ухо Ван Гога» Романа Габриа (Тюменский драматический театр) по дневникам и письмам художника и два автофикшна: «Папы.Net» Елизаветы Климчук (проект «MONOLIZA», Москва) и спектакль «Жирная Люба» режиссера Юлии Каландаришвили, созданный в коллаборации Московского еврейского театра «Шалом» и «Театрального проекта 27» (Санкт-Петербург).

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.