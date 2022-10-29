Месяц Достоевского – в «Театре МОСТ»

В студии «Театр МОСТ» ноябрь не станет месяцем затишья перед первыми показами музыкальной мелодрамы Георгия Долмазяна «104 страницы про любовь», намеченными на 1 и 2 декабря. Наоборот, готовясь к премьере инсценировки пьесы Эдварда Радзинского, труппа идёт на своеобразный рекорд: в афише ноября стоят два сета спектаклей «Достоевская. Сны Анны». Дополнительные показы постановки о любви великого русского писателя и его жены приурочены ко дню рождения Фёдора Михайловича Достоевского, который появился на свет 11 ноября 1821 года.

Как изменился спектакль «Достоевская. Сны Анны», выпущенный в прошлом сезоне, в год 200-летия классика, который в формате первой читки длился более шести часов, первый «костюмный показ» которого уместился в четыре часа? Несомненно, спектакль стал в несколько раз лаконичнее, точнее и сыграннее. И в то же время, как ни парадоксально, – эмоционально объёмнее. Акценты режиссёра не меняют, а шлифуют концепцию – желание показать современному зрителю полноту характеров реальных героев прошлого, предоставить доступ к пониманию того, на чём основывалась их духовная связь.

Говоря об образе Фёдора Михайловича, режиссёр-постановщик Георгий Долмазян отмечает: «Достоевский – личность крайне противоречивая. Поступки и решения его иной раз не укладываются в обычное понимание и нормы. Но, как только отодвигаешь общественную ширму, делаешь шаг за известную всем границу, перед тобой открывается человек невероятно влюблённый в жизнь, мечтающий о великой любви».

Сценическую историю отношений пары, вошедшей в летопись отечественной культуры, покажут 3, 4, 23 и 24 ноября на Основной сцене «Театра МОСТ».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.