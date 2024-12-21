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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Международный фонд искусств имени С.Д. Эрьзи подвел итоги Международного детского конкурса

editor
By editor
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Аракелова_Каролина_Вадимовна,_15_лет_Эрьзя_на_Кавказе.jpg
Каролина Аракелова, 15 лет. Эрьзя на Кавказе

Экспертное жюри и представители Фонда Эрьзи определили победителей Международного конкурса детского творчества «Миры мастера Эрьзи. Эрьзя и Коненков». В этом году борьба за победный пьедестал оказалась по-настоящему серьезной. В конкурсе приняли участие 450 работ из 43 регионов нашей страны и зарубежья. Как отмечают эксперты, качество произведений начинающих мастеров и художников оказались также на высоте. Именно поэтому принять решение и выбрать лучших из лучших было непросто.

«Мы отсмотрели огромное количество работ самых разных тематик и жанров исполнения. Очень приятно, что ребят вдохновили как произведения Степана Эрьзи, так и факты из его биографии. Большое количество рисунков было посвящено взаимоотношениям талантливейших скульпторов Эрьзи и Коненкова. Мы увидели юных мастеров, которые создают работы в разных техниках и жанрах искусства», — отмечает куратор проекта Анна Терентьева.

Напомним, что работы рассматривались в секциях изобразительное искусство (живопись, графика, скульптура, декоративно прикладное искусство, digital) и литература. Последнее направление в конкурс включили впервые.

Детские работы оценивали известные искусствоведы, художники и академики. Куратор детского конкурса и выставочных проектов Фонда, графический дизайнер Анна Терентьева, графический дизайнер Студии Военных художников имени М.Б. Грекова, педагог в школе искусств «Дракон летит», организатор фестивалей, разработчик учебных программ по графическому дизайну Василиса Запруднова, вице-президент по науке и эксперт нашего Фонда Елена Бутрова, член Союза художников России, глава Центра творчества «Аквариус» в Химках, художник и куратор выставочных проектов Наталья Баженова, издатель литературно-художественного журнала для мальчиков и девочек «Наш Миша» Антон Гулякин, а также искусствовед, литературовед, критик, историк, академик РАЕН и ПАНИ Лола Звонарёва.

Всего были выбраны двадцать пять победителей. В направлении изобразительное искусство лучшими из лучших стали двадцать человек: восемь — в старшей возрастной группе, восемь — в средней, и четверо — в младшей. Также, в секции литература победный пьедестал заняли пятеро ребят: трое — в старшей группе и по одному в средней и младшей.

Детский конкурс уже стал традиционным. Международный фонд искусств имени С.Д. Эрьзи проводит его восьмой год. С каждым годом количество участников растет, а география расширяется. Например, в 2023 году произведения прислали более семидесяти человек из Москвы, Подольска, Саранска, Набережных Челнов, Екатеринбурга, Полевского, Дербента, Новороссийска, Севастополя, Баку, Геленджика, Генуи, Буэнос Айреса.

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