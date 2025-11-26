Оплата публикаций

Международная премия в области красоты и здоровья «ГРАЦИЯ» подвела итоги

ПРЕМИЯ МОТИВАЦИЯ НАТАЛЬИ ПАЛИНОВОЙ – ОТКРЫТИЕ ГОДА

9 ноября 2025 года на одной из лучших площадок Москвы, где проходят многие развлекательные мероприятия, в историческом центре Москвы, ресторане Светлый состоялась ХXVII церемония премии «ГРАЦИЯ», которая по праву считается самой престижной Международной премией в области красоты и здоровья, признанным знаком качества для компаний, работающих в сфере beauty & health, подобно легендарному «Оскару» в мировой киноиндустрии.

В этот торжественный вечер самые яркие представители индустрии красоты и здоровья получили награды за профессиональные достижения по итогам голосования. Мероприятие посетили европейские и российские представители индустрии, главные редакторы профильных журналов и интернет-порталов, владельцы и управляющие крупных компаний, работающие в сфере красоты и здоровья, депутаты Государственной Думы, представители органов государственной власти.

Ведущими церемонии были российский актёр, известный ролями в фильмах и сериалах, а также театральными работами. Артист Санкт-Петербургского театра имени Ленсовета, ведущий на кинофестивалях Антарес, Евразия, Амурская осень. Лауреат молодежной премии правительства Санкт-Петербурга Дмитрий Хасанов и певица, актриса театра и кино Екатерина Попова.

Яркая незабываемая программа вечера включала в себя выступление звезд российской эстрады, среди них: Александр Асташенок, Анфиса Чехова, Наташа Андреева, Сурен Платонов, Анна Боронина, Евгений Холмский, NAGURNOV, JANAZ и MANVBI, Kseniya Bellavita, Наталья Толстая, народная актриса России Лариса Анатольевна Лужина, актер, продюсер Александр Златопольский и многие др.

Гостями церемонии были главные редактора ведущих интернет журналов, печатных СМИ, ведущие радиостанций.

В этом году премия за значительные профессиональные достижения была вручена представителям в 16 номинациях:

Зухра Балакеримова – ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО КРУГОВОЙ ЛИПОСАКЦИИ БЕЗ НАРКОЗА. ЛУЧШИЙ АВТОРСКИЙ МЕТОД

Бренд ELSEDA – ЛУЧШИЙ КОСМЕТИЧЕСКИЙ БРЕНД ГОДА

БРЕНД Element - ЛУЧШИЙ БРЕНД ДЛЯ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ

Легендарный бренд Лошадиная сила – ЛУЧШИЙ КОСМЕТИЧЕСКИЙ БРЕНД ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ И ТЕЛОМ

Абраменко Ирина Николаевна - За эффективный менеджмент и управление

ПРЕМИЯ МОТИВАЦИЯ НАТАЛЬИ ПАЛИНОВОЙ – ОТКРЫТИЕ ГОДА (фото на заставке)

Кондитерская СЛАДКИЙ КОТ, кондитер Татьяна Гузеря – ЛУЧШАЯ ДОМАШНЯЯ КОНДИТЕРСКАЯ

Лариса Анатольевна Лужина - За вклад в развитие театра и кино

Ксения Беллавита – ПРОРЫВ года

Сурен Платонов – ЗА ВКЛАД В СОХРАНЕНИЕ РУССКОГО НАСЛЕДИЯ

Александр Асташенок – За вклад в развитие российской поп-сцены

Евгений Холмский - Возвращение Легенды За сохранение и развитие музыкального наследия

Анна Боронина – ЗА ВКЛАД В МУЗЫКАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ

Наташа Андреева - ЛУЧШАЯ ХАРИЗМАТИЧНАЯ ПЕВИЦА

NAGURNOV, JANAZ и MANVBI – КОЛЛАБОРАЦИЯ. ОТКРЫТИЕ ГОДА

Дмитрий Хасанов - ПРОФЕССИОНАЛ В СВОЕМ ДЕЛЕ

Сюрприз для гостей приготовила мастер кондитер Татьяна Гузеря на сцену вынесли большой торт со статуэткой «Премии ГРАЦИЯ», который подожгли прям на сцене.
Лауреаты и гости церемонии получили подарки: косметические наборы от звездного бренда «Лошадиная Сила», косметические наборы от косметического бренда ELSEDA, косметические наборы от косметического бренда Element, сладкие подарки от Домашней Кондитерской «Сладкий Кот», наборы конфет от кондитерской фабрики Dy Nastie, подарки от коллекции игристых вин для особого случая «Левъ Голицынъ. Коронационное», сладкие подарки MoMochi

Оргкомитет Премии выражает особую благодарность всем партнерам и спонсорам, без активного участия которых было бы невозможно проведение данного мероприятия.
Премия «Грация» проводится при поддержке: ELSEDA — российский бренд профессиональной уходовой косметики с 15-летней историей, Element — российский бренд уходовой косметики для лица, волос и тела из Санкт-Петербурга, Кондитерская Фабрика Dy Nastie — качество проверенное временем, «Левъ Голицынъ. Коронационное» -коллекция игристых вин для особого случая, MoMochi — российский производитель уникального японского замороженного десерта, Легендарный бренд Лошадиная сила, Домашняя Кондитерская Сладкий Кот

