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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В павильоне «Центральный» представлены ценнейшие экспонаты Третьяковской галереи

editor
By editor
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Экспонаты Третьяковской галереи на ВДНХ
Экспонаты Третьяковской галереи на ВДНХ. Фото © пресс-служба ВДНХ

На Главной выставке страны в павильоне № 1 «Центральный» открыта экспозиция Третьяковской галереи. В числе знаковых экспонатов триптих Александра Дейнеки «Хорошее утро» и его картина «На открытии колхозной электростанции», а также другие произведения ведущих советских скульпторов и художников.

Выставка «#ТретьяковкаНаВДНХ» в павильоне «Центральный» представляет собой часть богатейшего собрания крупнейшего национального музея России, объединяя искусство и историю в пространстве обновленного павильона — объекта культурного наследия федерального значения. В экспозицию вошло более 30 произведений — картины, скульптуры, мозаика и видеоинсталляция. Их разместили в восьми залах общей площадью 2,5 тыс. квадратных метров.

В числе знаковых экспонатов триптих «Хорошее утро» Александра Дейнеки, созданный в 1959‒1960 годах, ― подлинный гимн красоте человека и природы. Композиция работы «Хорошее утро» лаконична и выразительна. В пространство каждой из частей триптиха вписаны фигуры юношей, полных сил и энергии, воплощающие эстетический идеал человека эпохи. В мозаике мастерски переданы эффекты яркого солнечного света как символа «светлого будущего», начала нового этапа в жизни страны.

А.А. Дейнека ― один из крупнейших мастеров советского искусства. Он создал эскизы мозаик, которые украшают станции Московского метрополитена «Маяковская» и «Новокузнецкая». За мозаики «Хорошее утро», «Хоккеисты» и другие в 1964 году художник был удостоен Ленинской премии.

На открытии колхозной электростанции - художник А. Дейнека
Александр Дейнека. На открытии колхозной электростанции. 1952. Фото © пресс-служба ВДНХ

Еще одно полотно А. Дейнеки, представленное на выставке Третьяковской галереи в павильоне № 1 «Центральный», ― «На открытии колхозной электростанции» (1952 год). В основе сюжета картины ― открытие в 1927 году первой в Грузинской ССР Земо-Авчальской ГЭС. Работа «На открытии колхозной электростанции» написана по всем канонам советского искусства того времени и является развернутым повествованием о счастливой и благополучной жизни советских людей. Яркая цветовая гамма и солнечный свет дополняют праздничную и оптимистичную атмосферу события.

Помимо живописных полотен, новая экспозиция включает работы прославленных скульпторов. Особое внимание обращает на себя бронзовый скульптурный «Портрет Героя Социалистического Труда Назарали Ниязова», созданный Евгением Вучетичем в 1948 году. Ниязов ― знаменитый хлопкороб Узбекской ССР. Именно он предложил новый метод орошения хлопковых полей, за что получил звание Героя Социалистического Труда, а в 1951 году он был удостоен Сталинской премии. В скульптурном портрете Евгений Вучетич точно передал черты внешности Ниязова, создав образ человека труда, работающего на благо своей страны. Художнику удалось передать характер Ниязова ― подчеркнуть его мягкий и мудрый взгляд. Найти фигуру Назарали Ниязова можно и на монументальном горельефе Евгения Вучетича «Знаменосцу мира, советскому народу — слава!», который также находится в «Центральном».

Не менее выразительной является скульптурная композиция Екатерины Белашовой «Моя дорогая» (1964 год). Скульптор сумела выразить общечеловеческие идеалы материнской любви и нежности, красоты и гармонии, создав нежный и поэтический образ: молодая мать нежно прижимает к себе ребенка. Ощущение движения женской фигуры передано благодаря свободному ритму складок одежды. Более тщательно проработаны руки героини, обнимающей дочку, и выразительная пластика лица. В работе преобладают сдержанность художественных приемов и возвышенность эмоциональных переживаний.

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