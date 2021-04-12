«Опера в большом городе» – «Мосэстрада» приглашает на концерт!

17 апреля 2021 года в Концертном зале «Мосэстрада» (Москва, Суворовская площадь, д. 2, стр. 1.) состоится концерт «Опера в большом городе». После премьеры программы «Опера в большом городе» в прошлом году организаторы получили сотни восторженных отзывов слушателей и обращений с просьбой повторить концерт. Начало в 19:00.
Встречайте! Второй сезон яркой программы, соединяющей ритмы времён, показывающей транзит оперной музыки в современную эстраду. Программа в двух отделениях. Первое отделение в сопровождении рояля, во втором отделении принимает участие инструментальный ансамбль п/у Оксаны Петриченко.
«Опера в большом городе» — увлекательное приключение хороших друзей. Когда-то их связала оперная сцена, но жизнь в большом городе диктует свои ритмы и свою музыку, их пути разошлись, каждый из них идет своей дорогой. Но вот, прошёл ещё один год, и они встретятся снова.
Концертная программа в двух отделениях. В программе — шедевры мировой оперы и хиты отечественной эстрады. Во втором отделении к аккомпанементу рояля присоединится инструментальный ансамбль, будет показан транзит оперной музыки в эстраду, артисты продемонстрируют свое мастерство в опере и в шедеврах отечественной песни. Сочетание разных музыкальных жанров и уникальных вокальных данных артистов удивит слушателя магическим созвучием, раскрытием новых граней музыкального искусства, современной подачей любимых произведений.
Во втором сезоне «Оперы в большом городе» принимают участие звёзды отечественной и мировой оперной и эстрадной сцены:
Сергей Плюснин — лирический баритон, приглашенный солит Большого театра, финалист телевизионного проекта «Большая сцена», лауреат 1 премии конкурса им. Муслима Магомаева,
Евгения Душина — солистка Венской оперы, сопрано, лауреат международного конкурса им. М.И.Глинки, дипломант конкурса им. Марии Каллас в Афинах, лауреат Первого Всероссийского Музыкального конкурса, стипендиат Премии Президента России, дипломант Международного конкурса имени Феруччо Тальявини в Австрии, ведет активную концертную деятельность в Европе.
Сергей Дудинский — тенор, победитель многих всероссийских и международных конкурсов, в том числе «VIVA OPERA», «Романсиада», «Весна романса», обладатель специальной премии DIAMOND VOICE, признан лучшим в Мире исполнителем произведения Adagio Albinoni, обладатель таланта драматического актера, певец, владеющий уникальными вокальными техниками, позволяющими ему превосходно работать в разных жанрах, исполнять классический репертуар и эстрадные произведения.
Анна Семенюк — оперная певица (меццо-сопрано), солистка Большого театра, лауреат международных и всероссийских конкурсов: Гран-при конкурса «Романса голос осенний» (Кинешма), I премия конкурса «Романсиада», дипломант международного конкурса Елены Образцовой, участник проекта «Утренняя звезда». Ведет активную концертную деятельность, выступает во Франции, Израиле, Польше, Чехии и в городах России.
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