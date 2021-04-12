«Опера в большом городе» – «Мосэстрада» приглашает на концерт!

17 апре­ля 2021 года в Кон­церт­ном зале «Мосэст­ра­да» (Москва, Суво­ров­ская пло­щадь, д. 2, стр. 1.) состо­ит­ся кон­церт «Опе­ра в боль­шом горо­де». После пре­мье­ры про­грам­мы «Опе­ра в боль­шом горо­де» в про­шлом году орга­ни­за­то­ры полу­чи­ли сот­ни вос­тор­жен­ных отзы­вов слу­ша­те­лей и обра­ще­ний с прось­бой повто­рить кон­церт. Нача­ло в 19:00.

Встречайте! Вто­рой сезон яркой про­грам­мы, соеди­ня­ю­щей рит­мы времён, пока­зы­ва­ю­щей тран­зит опер­ной музы­ки в совре­мен­ную эст­ра­ду. Про­грам­ма в двух отде­ле­ни­ях. Пер­вое отде­ле­ние в сопро­вож­де­нии роя­ля, во вто­ром отде­ле­нии при­ни­ма­ет уча­стие инстру­мен­таль­ный ансамбль п/у Окса­ны Петриченко.

«Опе­ра в боль­шом горо­де» — увле­ка­тель­ное при­клю­че­ние хоро­ших дру­зей. Когда-то их свя­за­ла опер­ная сце­на, но жизнь в боль­шом горо­де дик­ту­ет свои рит­мы и свою музы­ку, их пути разо­шлись, каж­дый из них идет сво­ей доро­гой. Но вот, прошёл ещё один год, и они встре­тят­ся снова.

Кон­церт­ная про­грам­ма в двух отде­ле­ни­ях. В про­грам­ме — шедев­ры миро­вой опе­ры и хиты оте­че­ствен­ной эст­ра­ды. Во вто­ром отде­ле­нии к акком­па­не­мен­ту роя­ля при­со­еди­нит­ся инстру­мен­таль­ный ансамбль, будет пока­зан тран­зит опер­ной музы­ки в эст­ра­ду, арти­сты про­де­мон­стри­ру­ют свое мастер­ство в опе­ре и в шедев­рах оте­че­ствен­ной пес­ни. Соче­та­ние раз­ных музы­каль­ных жан­ров и уни­каль­ных вокаль­ных дан­ных арти­стов уди­вит слу­ша­те­ля маги­че­ским созву­чи­ем, рас­кры­ти­ем новых гра­ней музы­каль­но­го искус­ства, совре­мен­ной пода­чей люби­мых произведений.

Во вто­ром сезоне «Опе­ры в боль­шом горо­де» при­ни­ма­ют уча­стие звёз­ды оте­че­ствен­ной и миро­вой опер­ной и эст­рад­ной сцены:

Сер­гей Плюс­нин — лири­че­ский бари­тон, при­гла­шен­ный солит Боль­шо­го теат­ра, фина­лист теле­ви­зи­он­но­го про­ек­та «Боль­шая сце­на», лау­ре­ат 1 пре­мии кон­кур­са им. Мусли­ма Магомаева,

Евге­ния Души­на — солист­ка Вен­ской опе­ры, сопра­но, лау­ре­ат меж­ду­на­род­но­го кон­кур­са им. М.И.Глинки, дипло­мант кон­кур­са им. Марии Кал­лас в Афи­нах, лау­ре­ат Пер­во­го Все­рос­сий­ско­го Музы­каль­но­го кон­кур­са, сти­пен­ди­ат Пре­мии Пре­зи­ден­та Рос­сии, дипло­мант Меж­ду­на­род­но­го кон­кур­са име­ни Феруч­чо Талья­ви­ни в Австрии, ведет актив­ную кон­церт­ную дея­тель­ность в Европе.

Сер­гей Дудин­ский — тенор, побе­ди­тель мно­гих все­рос­сий­ских и меж­ду­на­род­ных кон­кур­сов, в том чис­ле «VIVA OPERA», «Роман­си­а­да», «Вес­на роман­са», обла­да­тель спе­ци­аль­ной пре­мии DIAMOND VOICE, при­знан луч­шим в Мире испол­ни­те­лем про­из­ве­де­ния Adagio Albinoni, обла­да­тель талан­та дра­ма­ти­че­ско­го акте­ра, певец, вла­де­ю­щий уни­каль­ны­ми вокаль­ны­ми тех­ни­ка­ми, поз­во­ля­ю­щи­ми ему пре­вос­ход­но рабо­тать в раз­ных жан­рах, испол­нять клас­си­че­ский репер­ту­ар и эст­рад­ные произведения.

Анна Семе­нюк — опер­ная певи­ца (мец­цо-сопра­но), солист­ка Боль­шо­го теат­ра, лау­ре­ат меж­ду­на­род­ных и все­рос­сий­ских кон­кур­сов: Гран-при кон­кур­са «Роман­са голос осен­ний» (Кинеш­ма), I пре­мия кон­кур­са «Роман­си­а­да», дипло­мант меж­ду­на­род­но­го кон­кур­са Еле­ны Образ­цо­вой, участ­ник про­ек­та «Утрен­няя звез­да». Ведет актив­ную кон­церт­ную дея­тель­ность, высту­па­ет во Фран­ции, Изра­и­ле, Поль­ше, Чехии и в горо­дах России.

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