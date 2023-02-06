В Москве прошла первая встреча представителей российских брендов сумок и аксессуаров

Мероприятие, организованное Конструкторским Бюро Аксессуаров 2 февраля в Москве, посетило более 80 участников, которые получили возможность рассказать о своем проекте и узнали последние тренды кожевенного бизнеса от спикеров fashion-индустрии.

Среди участников мероприятия присутствовала актриса и ведущая Анна Калашникова, представители пространства новых брендов “ЛВ Модно”, рязанский кожевенный завод, бренды “Тавро”, “Кент Ониш”, стилисты, представители Телеграм-каналов о моде и многие другие. Эффективный нетворкинг мероприятия также помог гостям, которые только задумываются о бизнесе в этой сфере. Эксперты и начинающие дизайнеры обменялись полезными контактами и получили ответы на все интересующие вопросы, многие договорились о дальнейшем сотрудничестве.

По словам организатора мероприятия - основательницы Конструкторского Бюро Аксессуаров - Елены Боярко, сейчас российским брендам не хватает поддержки, публичности и знаний в сфере продаж и продвижения, а такие мероприятия - это прекрасная возможность объединиться и заявить о себе как о профессионалах своего дела.

Помимо качественного нетворкинга и “открытого микрофона”, где любой желающий мог рассказать о своем проекте, гости также получили ценную и актуальную информацию о развитии кожевенного бизнеса от спикеров - лидеров отрасли.

Ольга Штейнберг - основательница PR-агентства, автор Телеграм-канала и подкаста “Fashion прокачка” предоставила гостям пошаговую инструкцию того, как брендам выходить в публичное поле. Во времена, когда большое количество зарубежных компаний ушли с российского рынка, отечественные производители вышли на первый план, и сейчас лучшее время заявить о себе большому количеству потенциальных покупателей, стать заметным для СМИ.

Fashion-дизайнер и преподаватель школы Fashion Factory - Татьяна Иванова рассказала о модных тенденциях на 2023 год. Так как сумки и аксессуары покупают к готовым образам, представителям кожевенных брендов нужно все время держать руку на пульсе и быть в курсе того, какие принты, фасоны и материалы в производстве одежды сейчас в моде, чтобы предлагать покупателям актуальную продукцию.

О том, как выходить на оптовый рынок и работать с байерами, поделилась сооснователь первой в России онлайн b2b платформы для профессионалов фэшн бизнеса Fashion Sfera - Светлана Советская. Спикер развенчала миф о том, что работа с байерами - это прерогатива только крупных брендов с миллионными оборотами, и доказала, что работать с ними имеют возможность и небольшие бренды, которых могут представлять на своих площадках мультибрендовые региональные магазины. Каждый участник мероприятия получил четкую инструкцию того, как проверить готов ли его бизнес выходить в b2b сегмент.

Основательница школы шитья из кожи Leatherschool #1 - Алёна Отсрогляд поделилась с гостями последними трендами кожевенного бизнеса и перспективами развития отрасли.

“Обратная связь, которую я получила от гостей мероприятия, говорит о том, что нетворкинг встречи среди представителей российских брендов сумок и аксессуаров очень актуальны и своевременны. Для того, чтобы расширять наше сообщество, получать информацию о новых трендах, обмениваться опытом и развивать отечественную fashion-индустрию, такие мероприятия должны проходить минимум раз в год, к чему мы и будем стремиться. Помимо этого раз в месяц будем также организовывать обучающие и популяризирующие российские бренды мероприятия” - отмечает организатор мероприятия и основательница Конструкторского Бюро Аксессуаров - Елена Боярко.

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