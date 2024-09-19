Пользователи хотят видеть приквелы «Приключений Шерлока Холмса» и «Оно»

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Книжный сервис Литрес и рекомендательный сервис LiveLib провели исследование и узнали, с предысториями каких произведений пользователи хотели бы познакомиться. Среди классической литературы лидером стал сборник детективных рассказов Артура Конана Дойля «Приключения Шерлока Холмса» – его выбрали 27% опрошенных. Из современной литературы респонденты отдали предпочтение роману «Оно» Стивена Кинга (18%).

Книжный сервис Литрес и рекомендательный сервис LiveLib провели исследование, в ходе которого выяснили, что 70% пользователей любят читать предыстории вышедших книг. Такой вид литературы называется приквелом. Это произведение, которое расширяет уже знакомую историю, описывая, что происходило до нее. Большинство опрошенных (94%) уже знакомы с этим термином.

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Самым желанным приквелом среди классической литературы стало произведение Артура Конана Дойля «Приключения Шерлока Холмса» – за сборник детективных рассказов проголосовало 27% респондентов. Вторую строчку рейтинга с небольшим отрывом занял мистический роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» (26%). На третьем месте оказалась знаменитая антиутопия Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», этот вариант выбрали 22% опрошенных. Далее идет еще одна книга о воображаемом будущем – «1984» Джорджа Оруэлла (20%). Замыкает топ-5 философская повесть братьев Стругацких «Пикник на обочине» – 17% голосов.

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Среди современной литературы пользователи больше всего хотели бы увидеть предысторию романа «Оно» американского писателя Стивена Кинга. За него проголосовало 18% респондентов. Чуть меньше набрал детектив Стига Ларссона «Девушка с татуировкой дракона» – 17%. На третьем месте расположилось произведение Мариам Петросян «Дом, в котором…» (16%). Четвертую строчку разделили между собой две книги Стивена Кинга – «11/22/63» и «Кладбище домашних животных», с приквелами к ним хотели бы ознакомиться 15% опрошенных. Замыкает рейтинг психологическая проза Фредрика Бакмана «Вторая жизнь Уве» (13%).

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Появление желания прочитать или прослушать приквел к уже существующей книге опрошенные связали преимущественно с любопытством к событиям из прошлого героев (72%). Следующим по популярности ответом стало стремление узнать больше о мире, в котором происходят действия (58%). 50% респондентов отметили, что хотят следить за интересными персонажами.

«Приквелы хороши тем, что позволяют нам лучше понять героев: что на них повлияло, какие события сыграли ключевую роль в их жизни и как формировался характер персонажей. Большинству респондентов интересно прочесть предысторию культового романа “Оно” Стивена Кинга – ибо слишком много вопросов осталось без ответа. Действие романа и так происходит в разных временных интервалах: в 1958 году и в 1985 году. Но представьте себе, как было бы любопытно пофантазировать, что происходило до этого! В приквеле могла бы быть история Пеннивайза – та, что по касательной была упомянута Кингом. Писатель мог бы перенестись в 1740 год и подробнее рассказать ту самую историю возникновения древнего зла в Дерри – уверена, приквел разошелся бы тиражом не меньшим, чем основной роман, и сразу же был бы экранизирован», – комментирует Екатерина Писарева, шеф-редактор группы компаний «ЛитРес».

Творческая мастерская NESNOVA™ представила свою версию книжных обложек к несуществующим литературным произведениям. Напомним, ранее, мы публиковали серию постеров к приквелу сериала «Мастер и Маргарита».

Изображения – NESNOVA™