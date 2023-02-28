Международный культурный проект «Нуреевские сезоны» пройдёт в Москве, Уфе и Казани

В культурной жизни России ожидается значимое событие — Международный культурный проект «Нуреевские сезоны», который с 12 марта по 02 апреля 2023 года пройдет в трех городах: Москве, Уфе и Казани при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, в партнерстве Фондом культуры, искусства и кино Аскара Абдразакова, Башкирским государственным театром оперы и балета, «ТАТАРКИНО», Департаментом социального развития г. Москвы, Московским музыкальным театром «Геликон-опера» под руководством Дмитрия Бертмана, кинотеатром «Родина» (Уфа) и другими партнерами. Проект посвящен легендарному артисту и хореографу Рудольфу Нурееву, 85-летие со дня рождения, которого, весь мир отмечает в этом году.

В этом году «Нуреевские сезоны» открываются в Москве 14 марта в Геликон-Опере фильмом «Венеция, Карнавал, Любовь», снятым в 1982 годах итальянским кинорежиссером Марио Ланфранки, и одноименной фотовыставкой Аричи Грациано. Фильм долгие годы считался утраченным и не был включен в фильмографию Нуреева. Организаторы «Нуреевских сезонов» нашли, отреставрировали и перевели фильм на русский язык. Съемки фильма “Венеция, Карнавал, Любовь” проходили на фоне естественных декораций Венецианского карнавала. Известный фотохудожник Грациано Аричи, уроженец Венеции, по счастливой случайности оказался в родном городе, когда проходила работа над фильмом, и запечатлел моменты съемочного процесса. Зрители до 29 марта смогут насладиться яркой фотоэкспозицией и лучшими документальными и художественными фильмами о легенде балета.

Центральным событием кинофестиваля станут премьеры документальных фильмов о Нурееве, снятых кинокомпанией «Свой почерк» в 2022 и 2023 г.г. (автор и режиссер – неоднократный лауреат ТЭФФИ Татьяна Малова).

В Центрах московского долголетия и в Московском доме национальностей, начиная с 12 марта, и до конца месяца будут показаны лучшие фильмы о Рудольфе Нурееве, кроме этого, пройдут встречи с деятелями искусств России, хорошо знавшими артиста, его коллегами и друзьями, а также презентации книг о нем.

Завершит московский цикл 29 марта кинопремьера, посвященная юбилею Рудольфа Нуреева в Кинозале Государственной Третьяковской галереи на Лаврушинском переулке. Здесь же будет развернута фотоэкспозиция «Рудольф Нуреев. Возвращение» с эксклюзивными фотографиями, отражающими моменты его возвращения на Родину.

17 марта, в день рождения легендарного танцовщика, состоится торжественное открытие регионального этапа «Нуреевских сезонов» в Уфе, в Башкирском государственном театре оперы и балета, а продолжатся кинопоказы с 18 по 21 марта в местном кинотеатре «Родина».

С 23 по 27 марта проект пройдет уже в Казани, в кинотеатре «Мир».

Кроме показа фильмов на всех этих площадках также будет развернута фотоэкспозиция «Рудольф Нуреев. Возвращение», пройдут встречи с деятелями искусств России, хорошо знавшими артиста, его коллегами и друзьями, мастер-классы от коллег и учеников Нуреева для учащихся хореографических училищ и молодых артистов балета, презентации книг о нем.

«Проект имеет большую просветительскую и воспитательную роль, прежде всего, для молодежи как главной целевой аудитории проекта. Харизматичный образ Нуреева, первой поп-иконы танца в мире, по сей день вызывает живой интерес, благодаря его необычной судьбе и величайшим достижениям в балете. Популяризация его творчества помогает нам повысить интерес сегодняшней молодежи к классическому искусству», - отмечает организатор проекта, руководитель Компании «Свой почерк» Альфия Чеботарева.

Международный культурный проект «Нуреевские сезоны» впервые состоялся в 2018 году — в год 80-летия со дня рождения Нуреева и в Год русского балета, в России и за рубежом. В прошлом году, в преддверии 85-летия артиста, проект впервые шагнул в регионы России, где представил коллекцию художественных и документальных фильмов о Нурееве. Каждый из трех городов непосредственно связан с биографией Нуреева: в Москве он недолго жил с семьей в предвоенные годы и одержал первую победу на конкурсе в Большом театре; в Уфе прошли его детство, юность, родилась его мечта о танце, и состоялось становление его как артиста балета; с Казанью Нуреева связывало происхождение матери, родившейся в Татарстане, и сотрудничество в последние годы жизни с Татарским государственным академическим театром оперы и балета им. Мусы Джалиля, где Нуреев выступал в качестве дирижера в 1992 году.

Во всех трех городах мероприятия проекта вновь будут бесплатными, открытыми для всех желающих. Все кинопоказы будут предварять выступления почетных гостей проекта.

Все киносеансы и регистрация - на сайтах мест проведения.

Места и даты проведения бесплатных кинопоказов:

Москва –

Московский музыкальный театр «Геликон – Опера» под руководством Дмитрия Бертмана, (Москва, Большая Никитская ул., д.19/16, стр.1) с 14 по 29 марта, торжественное открытие проекта 14 марта в 18:00

Центры московского долголетия, открытие проекта для пенсионеров 12 марта в 14:00 (Москва, ул. Сальватора Альенде, 1). С 12 по 31 марта кинопоказы пройдут во всех центрах Московского долголетия,

Московский дом национальностей (Москва, улица Новая Басманная, д.4, стр. 1) с 12 марта по 2 апреля.

Государственная Третьяковская галерея (Москва, Лаврушинский пер.. д. 12). Кинопремьера и открытие выставки 29 марта в 18:00,

Уфа –

Башкирский государственный театр оперы и балета (Ул. Ленина, д. 5/1) – 17 марта торжественное открытие в 15-00,

Кинотеатр «Родина» (г. Уфа, ул. Ленина, д. 42) с 18 по 21 марта.

Казань –

Кинотеатр «Мир» (г. Казань, ул. Достоевского, д. 30) с 23 по 27 марта.

Все подробности на сайте www.rudolfnureev.pro .

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