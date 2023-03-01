ГМА им. А.В. Щусева и фонд Ruarts представляют персональную выставку «Сталь. Стекло. Бетон.» Михаила Розанова

Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева совместно с фондом Ruarts представляют персональную выставку «Сталь. Стекло. Бетон.» Михаила Розанова.
Михаил Розанов – один из самых известных современных фотографов с узнаваемым стилем и выбором сюжетов, работающий преимущественно в монохромной технике. Его произведения отличает предельный минимализм, академическая строгость и сдержанность. С 1995 года работы Михаила Розанова регулярно выставляются в России и за рубежом. Фотограф принимает участие в различных международных биеннале и ярмарках. Является членом Союза фотохудожников России. C 2015 года работает эксклюзивно с Ruarts.
Послевоенные годы XX века представляются скорее эпохой реконструкции крупных городов с кардинальным изменением их структуры, авангардными прорывами, другим отношением к функциональности, применением новых материалов и конструкций. На выставке «Сталь. Стекло. Бетон.» представлены фотографии архитектуры европейского модернизма 1950-1980-х годов, снятые с 2018 по 2020 годы в Мадриде, Лондоне, Париже, Роттердаме, Милане, Берлине, Белграде, Хельсинки и Москве.
Архитектуру модернизма 1950-1980-х годов определяют как «большой стиль» Европы, запечатлевший послевоенное ощущение оптимизма, стремление к простоте форм, ясности пропорций. В залах Музея архитектуры кадры из разных городов Европы даны вперемешку, приглашая зрителя к сравнению и размышлению. «Этим я хотел подчеркнуть, – говорит Михаил Розанов, – что в пространстве искусства и стиля есть только одна граница – между оригинальным и вторичным, талантливым и бездарным, поэтому блестящие московские здания эпохи модернизма стоят в серии рядом с парижскими или мадридскими».
Выставка Михаила Розанова отражает авторское восприятие зданий и сооружений, ровесником которых он является и в окружении которых он сформировал свой стиль: нарочито геометричный, брутальный, монохромный, доводящий до совершенства перспективу и композицию, контраст света и тени.
Выставка завершит работу 14 мая.
Михаил Розанов. Берлинская телебашня. Строительство 1965-1969 гг. Архитектор Герман Хензельманн. Берлин. Цифровая печать на баритовой бумаге 80 х 120 см. 2019
Михаил Розанов. Военно-медицинская Академия. Архитекторы: Иосип Осейник, Слободан Николич. Строительство 1973-1981 гг. Белград. Цифровая печать на баритовой бумаге 80 х 120 см. 2019
Михаил Розанов. Городской театр Хельсинки, 1967 г. Архитектор Тимо Пенттиля. Хельсинки. Цифровая печать на баритовой бумаге 80 х 120 см. 2019
Михаил Розанов. Жилой комплекс «Торрес Бланка». Архитектор Франсиско Хавьер Саенс де Оиса. Строительство 1964-1971 гг. Мадрид. Цифровая печать на баритовой бумаге 80 х 120 см. 2020
Михаил Розанов. Комплекс зданий секретариата Совета экономической взаимопомощи. Архитекторы: Михаил Посохин, Ашот Мдоянц. Строительство 1963-1970 гг. Москва. Цифровая печать на баритовой бумаге 80 х 120 см. 2019
Михаил Розанов. Королевский национальный театр. Архитектор Сэр Денис Лэсдан. Строительство 1962-1977 гг. Лондон. Цифровая печать на баритовой бумаге 80 х 120 см. 2019
Михаил Розанов. Офисное здание «Блейкбург», 1977 г. Архитектор Ян Хоогстад. Роттердам. Цифровая печать на баритовой бумаге 80 х 120 см. 2020
Михаил Розанов. Офисный комплекс «Гемини». Архитекторы: Роландо Гантес, Роберто Мориси. Строительство 1989-1995 гг. Милан. Цифровая печать на баритовой бумаге 80 х 120 см. 2019
Михаил Розанов. Стеклянная пирамида Лувра во дворе Наполеона. Архитектор Бэй Юймин. Строительство 1985-1989 гг. Париж. Цифровая печать на баритовой бумаге 80 х 120 см. 2019Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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