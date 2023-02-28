Весенний концерт проекта «Дважды необыкновенные» состоится в усадьбе «Архангельское»

Концерт камерной и вокальной музыки «Но и любовь - мелодия!» пройдёт в зале «Колоннада» 5 марта 2023 года в рамках цикла инклюзивных концертов «Архангельское. Музыка без границ».

В исполнении артистов проекта «Дважды необыкновенные» прозвучат шедевры классической музыки и вокальные партии солистов оперного театра Российской государственной специализированной академии искусств. На сцену выйдут участники проекта - студенты РГСАИ, в том числе и артисты с двойной исключительностью: талантливые студенты Академии с ограничениями здоровья - «дважды необыкновенные». В зале «Колоннада» будет работать выставка картин молодых художников Российской государственной специализированной академии искусств.

Концерт будет вести кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории и истории музыки РГСАИ - Марина Валитова.

Перед началом концерта для зрителей пройдет бесплатная экскурсия по «Колоннаде» музея-усадьбы «Архангельское». Изначально величественное здание задумывалось как храм-усыпальница, но принимает посетителей как концертный зал, привлекая сочетанием уникальной акустики и неповторимой красотой интерьеров.

Проект «Дважды необыкновенные» реализуется в рамках конкурса грантов «Москва – добрый город» при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Воплощение проекта стало возможным благодаря сотрудничеству АНО «Мамы Многодетки» и РГСАИ (Российской государственной специализированной академии искусств). Руководитель проекта – Директор АНО «Мамы многодетки», Тихомирова Ольга Леонидовна.

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