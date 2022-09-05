Международный военно-исторический фестиваль «День Бородина» посетили более 50 тысяч человек

На территории Бородинского военно-исторического музея-заповедника прошел международный военно-исторический фестиваль «День Бородина».

«За три дня его посетили более 50 тысяч человек. Уже более 30 лет этот праздник – одно из самых значимых мероприятий. Посмотреть на уникальные события, которые разворачиваются на Бородинском поле, приезжают тысячи гостей», – рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Организаторами мероприятия выступили Бородинский военно-исторический музей-заповедник, Международная военно-историческая ассоциация при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Российского военно-исторического общества.

В этом году их ждали интерактивная площадка «Историческая улица 1812: в походе и в обиходе», дефиле «Красота минувших эпох», экскурсия по выставке «Вам не видать таких сражений!..». А также урок фехтования с отработкой ударов кирасирской саблей и приемами владения палашом, основы ковки, азы работы с мехами и инструментами на наковальне под руководством опытного кузнеца. И еще – увлекательный рассказ об особенностях оказания первой помощи на поле битвы с демонстрацией хирургических инструментов.

В последний день, 4 сентября, для гостей работали интерактивные площадки реконструкторов на биваке русской армии. Преображенцы и семеновцы – элита Императорской гвардии – продемонстрировали развод караулов, строевые экзерциции, выступления барабанщиков и трубачей.

Кульминацией стала военно-историческая реконструкция эпизода Бородинского сражения с участием пехоты, кавалерии и артиллерии и масштабными пиротехническими эффектами.

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