Виктор Сухоруков голодает

Виктор Сухоруков раскрыл секреты молодости и оптимизма! Правда, что актер практикует голодание? Какая вредная привычка едва не разрушила его жизнь? С кем и как сейчас живет артист? И почему он никогда не был женат?
«Я верю в жизнь, другой жизни не будет. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Что такое оптимизм? Это и есть вера в то, что ты здесь нужен, полезен, интересен. И тебе самому жить интересно», - уверен актер Виктор Сухоруков.
Виктору Сухорукову недавно исполнился 71 год. Но глядя на этого подтянутого мужчину, с трудом верится в такие цифры. Сам он считает, все дело в его востребованности.
«Я не бегаю по фитнес залам, не занимаюсь физкультурой, я только работаю над ролями. Может быть это молодит, я не знаю», - иронизирует Сухоруков.
Он редко появляется на мероприятиях, и даже почти не ходит по магазинам. К светской жизни и дизайнерской одежде равнодушен. Уверяет, что стиля у него нет, достаточно быть аккуратным, нарядным и «не вонючим».
Сухоруков играет в театре. На счету актера более ста сорока работ в кино. Но самой известной до сих пор остается роль бандита Вити Татарина в криминальной дилогии Алексея Балабанова «Брат».
Фильм про лихие 90-е стал культовым для целого поколения зрителей. Спустя 25 лет после выхода картины на экраны, ее опять показали в кинотеатрах. И снова грандиозный успех!
«Поди, скажи, что это не счастье, не чудо. Понимаете, это чудо, когда 25 лет существует фильм, его реинкорнируют, обновляют, оцифровывают, кидают в народ, в публику, и зал заполняется уже третьим поколением российских зрителей», - восхищается артист.
«Потому что он сделан честно и во времени, он попал во время. Он всегда будет актуален, это классика», - обосновывает такой успех картины продюсер Иосиф Пригожин.
Артист признаётся: единственное, что не позволяет забыть о возрасте – здоровье. Приходится больше времени уделять заботе о себе. Он старается правильно питаться и раз в неделю устраивает разгрузочный день – голодает.
«Чистка, идет чистка. Потому что организм и так трудится 24 часа в сутки, а когда человек голодает, как ни странно, мы даем ему перерыв. Пусть немножко отдохнет вместе с моим желанием», - объясняет Сухоруков.
«На самом деле очень много болезней лечится именно простым отказом от еды», - говорит актриса Екатерина Волкова.
«Он артист, ему важно быть в одном и том же весе, поэтому он нашел правильный способ. Он выглядит моложе, я думаю, на 50 максимум», - восторгается внешним видом артиста светский журналист Феликс Грозданов.
Виктор не всегда вел такой образ жизни. Он много лет страдал от алкогольной зависимости. Из-за пагубной привычки у него не складывалась личная жизнь. Женщины не могли терпеть пристрастия артиста и уходили. В итоге Сухоруков сумел взять себя в руки. И уже давно не пьет.
Но даму сердца актер так и не встретил. Ни разу не был женат, не стал отцом. При этом, Виктор уверяет, что не чувствует себя одиноким. Ведь рядом - друзья и близкие, с которыми он с удовольствием проводит время.
«Родители у меня давно умерли. Есть родственники, с которыми я общаюсь, постоянно, дружу, езжу к ним в гости. Я с ними как одна кровь и плоть», - делится Виктор.
А самое главное, что у него есть любимая работа. Сухоруков надеется, что не только «Брат», но и остальные его роли будут еще много лет радовать зрителей разных поколений.
Публикуется по материалам программы «Светская хроника»Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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