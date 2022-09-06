Снова в школу: где учатся дети Пугачевой, Левкина и Дайнеко

Звезды рассказали о школьных буднях своих наследников! Сколько денег они тратят на образование детей? Кто из малышей в этом году стал первоклассником? Почему дочь певицы Глюкозы просит называть ее Рэем? Правда ли, что у Даны Борисовой нет средств, чтобы купить школьную форму?

Представители шоу-бизнеса вернулись из отпусков, чтобы проводить своих детей в школу. Дочь Владимира и Маруси Левкиных в этом году пошла в четвертый класс! Перед первым сентября семья устроила шоппинг.

«Ручек у нас навалом, а вот тетрадок… Сейчас много классных тетрадей с разными хэштегами», — рассказывают звездные родители.

Артисты отмечают, что собрать детей в школу довольно затратно.

«Ника выбрала очень дорогую одежду, на это ушло около десяти тысяч! Это вместе с тетрадками. Но мы еще не покупали обувь и верхнюю одежду. Мы должны немного поработать в сентябре, чтобы быть готовыми к школе и дальше», — делятся Владимир и Маруся.

Ника Левкина ходит в государственную школу с театральным уклоном. Родители говорят, что даже не рассматривали другие варианты. По их словам, девочка давно мечтает стать актрисой!

«Ей очень нравится выступать, играть и учиться в этой атмосфере. Это делать намного проще, когда рядом творческие люди», — рассуждает супруга певца.

Родители рады, что в их учебном заведении нет строгих требований, касающихся внешнего вида детей. Главное, чтобы они выглядели опрятно.

«Это вроде и школьный стиль, но при этом он мне нравится», — говорит Владимир.

Знаменитости знают, что в частных школах существует форма. В каждой – определенный цвет и фасон. Гардероб ученика обходится родителям в круглую сумму. Телеведущая Ксения Бородина поделилась с поклонниками, что потратила на одежду для двух дочерей 54 тысячи рублей! При этом девушка не покупала обувь и аксессуары.

«Обычно заказывают галстуки или бабочки. Чаще всего, в начальных классах делают различия – этот класс с красными бантами, а этот с зелеными», — рассказывает директор швейной фабрики Ольга Косец.

Певица Слава показала в личном микроблоге, как выбирает наряды для младшей дочери Антонины. В прошлом году она окончила начальную школу. Девочка перешла в пятый класс одной из самых дорогих гимназий Москвы. Год обучения в этом заведении стоит почти полтора миллиона рублей! Для детей есть еще дополнительные занятия и кружки.

«На многое дополнительно собирают деньги. Есть даже какие-то путешествия, которые сопряжены с обучением. Летом дети ездят в Англию. Это уже отдельные расходы, которые не могут быть включены в стоимость», — объясняет адвокат Александр Бенхин.

Не у всех представителей шоу-бизнеса есть возможность тратить такие крупные суммы. В этом году наследница Даны Борисовой перешла в девятый класс. В конце лета телеведущая призналась, что находится в плачевном финансовом положении. Она попросила помощи у подписчиков.

«Если есть возможность, скиньте элементарно по сто рублей. Буду благодарна», — писала блондинка в соцсетях.

Больше всего перед учебным годом волновались родители первоклассников. Среди них были: Наталья Подольская и Владимир Пресняков, Агата Муцениеце и Янина Студилина.

«Хоть ей и пять лет, но она обучается с уклоном на английский язык, поэтому у них это считается как первый класс. Она расстраивается, говорит, что хочет обратно в детский сад. На нее форму одели, а ей неудобно», — вздыхает Студилина.

Певица Виктория Дайнеко долго не могла определиться, в какую школу записать дочь. В итоге девушка выбрала государственное учреждение, но тоже с английским уклоном.

«У меня нет желания вырастить какого-то супер-гения. Все ее таланты обязательно проявятся», — уверена звезда.

В семье исполнительницы Глюкозы сразу две школьницы – Лидия и Вера. Младшая дочь хорошо учится и не доставляет родителям проблем, а старшая показывает свой характер. Лиду несколько раз выгоняли из престижных школ за плохое поведение. В последний раз педагогам не понравилась просьба девочки сделать места для курения для старшеклассников. Учителя в шоке от слишком вызывающего внешнего вида наследницы. Она красит волосы в разные цвета и любит пирсинг.

«Я же мама, конечно, переживаю. Чтобы ей больно не было. Но она делает все осознанно и даже научилась сама прокалывать, еще и своим друзьям прокалывает. Вот тут я уже иногда начинаю волноваться», — говорит Глюкоза.

Недавно девушка решила сменить имя.

«Мне намного комфортнее, когда меня называют Рэй. Мне всегда говорят Рэечка, Рэйчик», — делится Лида.

Певица старается не давить на дочь. Звездная мама поддерживает все ее идеи.

«Я вспоминаю себя в детстве, у меня ведь тоже осталась дырка от пирсинга! Подростки должны иметь возможность играть со своей внешностью», — убеждена артистка.

Алла Пугачева пока не столкнулась с такой проблемой. Дети Примадонны – Лиза и Гарри еще слишком малы, чтобы бунтовать. В этом году они пошли в третий класс.

«Они готовы к учебному году и идут в школу с радостью. Они вообще любят учиться», — признается Алла Борисовна.

Наследники знаменитостей ходят в элитную гимназию. Здесь есть не только общеобразовательные предметы. В расписание включены: рукоделие, танцы, вокал и занятия в театральной студии. Родители отдают за обучение одного ребенка более ста тысяч рублей в месяц!

«Они занимаются музыкой и шахматами. Не надо сильно утруждать себя физически», — рассуждает звезда.

Семья Примадонны все лето отдыхала за границей. Поклонники предполагали, что певица не собирается возвращаться в Россию. Но Пугачева приехала к первому сентября, правда, без мужа. Многие решили, что в отношениях супругов не все так гладко.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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