Торжественное открытие скульптуры «Шри Чинмой. Мечта о гармонии» в ЭТНОМИРе

0
38

27 августа 2022 года в культурно-образовательном центре, парке-музее «ЭТНОМИР» состоялось торжественное открытие памятника индийскому общественному деятелю, популяризатору культуры и философии Индии Шри Чинмою под названием «Мечта о гармонии». Мероприятие проведено Международным благотворительным фондом «Диалог Культур – Единый Мир» при содействии посольства Бангладеш в России и общественных организаций Российско-Бангладешской дружбы и сотрудничества.

На мероприятии присутствовали представители посольства Бангладеш в Российской Федерации, официальные лица Министерства иностранных дел РФ и правительства Калужской области. Прозвучали приветственные слова, посвящённые 50-летию дружеских отношений России и Бангладеш. Участники события говорили о вкладе Шри Чинмоя в мировую культуру, его гуманистической деятельности, направленной на установление добрососедских отношений и взаимопонимания между народами, его достижениях в области музыки, поэзии, живописи и спорта.
Прозвучали композиции авторства Шри Чинмоя в исполнении музыкальных коллективов.

В рамках события состоялся деловой обед, прошла обзорная обзорная экскурсия по парку-музею «ЭТНОМИР». Символичным жестом стала посадка деревьев – во имя успеха общих проектов, направленных на укрепление дружеских отношений между Россией и Бангладеш.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Предыдущая статьяПетербургская независимая команда «Театральный проект 27» сыграет премьеру спектакля «Принц в корзине» в столице
Следующая статьяКнига «С картины на подиум. Как модельеры современности вдохновляются шедеврами мирового искусства» Елены Черняк представлена на ММКФ

Похожие статьиПредоставлено автором