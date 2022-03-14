В Музейном комплексе «Зоя» открывается интерактивная выставка «Она и Космос»

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18 марта 2022 года в Музейном комплексе «Зоя» состоится открытие уникальной интерактивной выставки «Она и Космос» о подвигах первых женщин-покорительниц космоса.

«Выставка состоит из семи тематических разделов – это истории семи женщин-космонавтов. В ходе выставки каждый желающий сможет погрузиться в атмосферу космоса, посмотреть увлекательный научно-популярный материал, узнать, как устроены планеты и звезды. Тут будет интересно не только взрослым, но и детям. Для самых маленьких посетителей подготовлены тематические мультфильмы о космосе», – рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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