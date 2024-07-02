МГАСО завершил 81-й концертный сезон

Московский государственный академический симфонический оркестр завершил 81-ый концертный сезон. Праздничная программа прошла в рамках II Московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье» на сцене Большого Зала. МГАСО, маэстро Антон Шабуров и пианист Сергей Давыдченко представили проникнутые национальным колоритом произведения С.С.Прокофьева и П.И.Чайковского.

Для одного из старейших российских симфонических коллективов сезон оказался насыщенным и богатым событиями: МГАСО выступал на ведущих сценах Москвы, Международной выставке-форуме «Россия». Сезон 2023/2024 был отмечен незабываемыми гастролями с географией от Салехарда до Пицунды.

Оркестр принял участие в проекте Министерства культуры «Всероссийские филармонические сезоны», посетив с гастролями Ярославль, Саранск и Пермь. МГАСО участвовал в Большом летнем музыкальном фестивале в Парке науки и искусства «Сириус», в финале проекта Crescendo Дениса Мацуева, в Музыкальном фестивале «Хибла Герзмава приглашает…», в Международном конкурсе молодых музыкантов «Симфония Ямала».

В 81-м сезоне Оркестр выступал с российскими и зарубежными дирижерами Антоном Гришаниным, Димитрисом Ботинисом, Дмитрием Юровским, Александром Рудиным, Арифом Дадашевым, Эдуардом Топчяном, Антоном Шабуровым, Юрием Ткаченко, Тимуром Зангиевым, Ярославом Забояркиным, Арсентием Ткаченко, Николаем Цинманом, Антоном Торбеевым, Иваном Никифорчиным, Алексеем Рубиным, Айратом Кашаевым, Юстусом Франтцем, Алессандро Д’Агостини, Кристианом Кнаппом, Пьетро Маццети, Джереми Уолкером.

Вместе с МГАСО на сцену выходили солисты Хибла Герзмава, Денис Мацуев, Владислав Сулимский, Арсен Согомонян, Алексей Кулагин, Ольга Маслова, Вячеслав Васильев, Глеб Перязев, Ливей Хоу, Мария Лупарева, Дамир Садуахасов, Жаргал Цырендагбаева, Гульдана Алдадосова, Полина Шароварова, Игорь Головатенко, Ованнес Айвазян, Маттео Меззаро, Массимилиано Писапия, Айван Дефабиани, Илья Селиванов, Роман Муравицкий, Василиса Бержанская, Анна Аглатова, Татьяна Иващенко, Мария Биорк, Полина Панина, Лариса Долина, Александр Панайотов, Мариам Мерабова, Юрий Фаворин, Николай Бирюков, Николай Кузнецов, Константин Хачикян, Елена Таросян, Равиль Ислямов, Даниил Коган, Иван Бессонов, Энджел Вонг, Александр Ключко, Алексей Мельников, Филипп Копачевский, Гайк Казазян, Александр Рамм, Лада Лабзина, Борис Лифановский, Сергей Давыдченко, Станислав Малышев, Дмитрий Маслеев, Борислав Струлев, Екатерина Мочалова, Михаил Петренко и балерина Кристина Чкотуа.

МГАСО сотрудничал с вокальными и хоровыми коллективами: ГАХКР им.А.А.Юрлова, Академическим большим хором «Мастера хорового пения», Детским хором ГАБТ, солистами Молодёжной оперной программы ГАБТ.

С самого первого сезона МГАСО принимает активное участие в популяризации классической музыки для детей и юношества. В сезоне 2023/2024 МГАСО выступил в программах «Язык музыки» в Концертном зале им.П.И.Чайковского, Симфонической сказке для детей «Корзина с еловыми шишками» в Зале Зарядье и красочной музыкальной программе «Волшебное путешествие», посвященной Дню защиты детей на Международной выставке-форуме «Россия». Ранее там же состоялся Концерт ко Дню Великой Победы.

В 81-ом сезоне в программах Оркестра прошли премьеры шести произведений Рашида Калимуллина и вьетнамского композитора Ле Ты Миня. В сезоне прозвучали 85 произведений, не исполнявшихся МГАСО ранее, и 152 произведения, которых не было в репертуаре оркестра более 10 лет.

Солисты МГАСО представили камерные программы: они стали первым академическим коллективом на сцене Кампуса «Сириус», а также подготовили эксклюзивную программу для Нового концертного пространства Зарядье.

Оркестр записал такие произведения как Симфоническая сказка «Петя и волк» С.С.Прокофьева и фрагменты музыки из балета «Золотой ключик» М.С.Вайнберга.

МГАСО никогда не останавливается на достигнутом и без устали стремится к еще не завоеванным вершинам.