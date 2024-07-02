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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваВ Москве после ремонтно-реставрационных работ открыта «Мемориальная квартира А.С. Пушкина на Арбате»

В Москве после ремонтно-реставрационных работ открыта «Мемориальная квартира А.С. Пушкина на Арбате»

editor
By editor
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москва

Здесь русский поэт был счастлив, здесь он жил с супругой – Натальей Николаевной Гончаровой, здесь же открылась новая экспозиция, включающая цокольный, первый и второй этажи дома.

На цокольном этаже представлена история Арбата, его домов и домовладельцев в архивных документах и фотографиях, а также технологиях 3Д-маппинга, воспроизводящих в движении зимнее время года на Арбате. Видеопроекция «Старый Арбат» погружает посетителя в историю улицы. В залах первого этажа показана, рассказана и изображена не только Москва глазами поэта и его современников, но и истории найма дома, театральной, музыкальной, художественной жизни Москвы 1830-х годов. Всё – в живописи, декоративно-прикладном искусстве, предметах мебели, истории создания Пушкиным трагедии «Борис Годунов».

Безусловно, нельзя не сказать об истории сватовства Пушкина к Наталье Николаевне – портретов представителей семьи Гончаровых, уменьшенная копия «медной бабушки» – Екатерины II – приданое Натальи Николаевны. Здесь же, в Арбатской квартире, доме – друзья Пушкина, его знаменитая предсвадебная «Болдинская осень», письма поэта к невесте, конечно, венчание и три месяца семейной жизни – в личных вещах детей поэта и его супруги, потомков и рассказ об отъезде молодой семьи в Петербург, а затем в Царское село. Дом, где творчество сопряжено с будничными заботами, литературным трудом, семейными хлопотами.

Марина АБРАМОВА

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