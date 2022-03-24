МГИК провёл образовательный форум в рамках олимпиады «Я-профессионал»

23 марта 2022 года в Учебно-творческом центре прошёл форум «МГИК-территория креатива» при поддержке Всероссийской олимпиады для студентов «Я-профессионал». В этот день, на видеохостинге «Rutube» велась прямая трансляция для участников олимпиады из других регионов страны.

«Приветствуем всех участников Олимпиады на креативной территории Московского государственного института культуры, организатора направления «Организация культурно-массовых и выставочных мероприятий». Благодарим за участие и желаем ярких побед в финале. МГИК открыт для всех желающих, продолжить обучение в магистратуре!», — отметил Арсений Станиславович Миронов, ректор МГИК.

Институт организовал для студентов встречу с ведущими работодателями направления «Организация культурно-массовых и выставочных мероприятий». У студентов была возможность послушать выступления спикеров, а также задать им интересующие вопросы.

Первым перед участниками олимпиады выступил заместитель генерального директора ГБУК г. Москвы «Мосразвитие» Мельников Сергей Павлович: «На данный момент московская культура находится на этапе модернизации, меняется подход к тому, как должна оказываться культурная услуга. Поэтому сейчас мы как никогда нуждаемся в профессионалах своего дела».

Спикер ответил на вопросы из зала о трудоустройстве и заработной плате для молодых специалистов.

Также о стажировке и работе в различных организациях рассказали заведующая отделом развития и реализации проектов «Царицыно» Ю.В. Семенова, научный сотрудник Галереи Ильи Глазунова Н.В. Московская, вице-президент РАППА И.М. Родионов и другие деятели в сфере культуры и досуга.

«Я очень рад, что сегодня с нами такое большое количество участников как в зале, так и в прямом эфире. Главная задача нашей встречи — дать возможность студентам реализовать свои возможности, помочь им найти себя и достичь своей цели…», — рассказал заведующий кафедрой социально-культурной деятельности, председатель жюри олимпиады по направлению «Организация культурно-массовых и выставочных мероприятий» Николай Николаевич Ярошенко.

Проректор по творческой и социально-воспитательной деятельности МГИК Михаил Борисович Гуров добавил: «Изначально на участие в олимпиаде «Я-профессионал» было принято 13 тысяч заявок, сейчас осталось всего лишь 150 участников. Хочется, чтобы каждый студент нашёл дело, в котором проявит все свои знания и умения». Он пожелал всем удачи в финальном этапе, а также азартной конкурентной борьбы.

Студенты института приняли активное участие в организации форума и подготовили творческие номера. Зрители и участники олимпиады «Я-профессионал» зарядились напутственными словами спикеров и настроились на грандиозный финал, который даст им шанс реализовать свои возможности!

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