Помогут ли креативные индустрии изменить привычный образ России?

В преддверии Российской креативной недели, которая пройдёт с 3 по 9 июля, некоторые творческие вузы Москвы дают своим студентам тематические задания на летнюю практику, связанные с темой патриотического воспитания и образа России. Интересно узнать, что же победит в воображении студентов: kokoshnik или Василий Кандинский?

Московский художественно-промышленный институт и его кафедра «Медиа и Дизайн» решил немного изменить привычные темы. Студенты этой кафедры получили задание на время летней практики постараться воплотить образ России в своих авторских работах.

Интерес к теме патриотического воспитания и воплощения образа родной земли в творческих работах студентов не случаен. МХПИ с 2016 года проводит научно-практическую конференцию «Образ Родины: содержание, формирование, актуализация». И если на первой конференции выступили 30 российских участников из разных городов, то уже в 2023-м число докладчиков выросло до 224, представлявших 14 стран.

По словам проректора по научной работе института Татьяны Александровны Чикаевой, невозможно быть успешным в современном художественном творчестве любого направления, если не опираться на традиции народа, не любить культуру, которая питает твоё творчество, даёт вдохновение.

Почему тема патриотизма так заинтересовала преподавателей института мы спросили у заведующей кафедры «Медиа и Дизайн» Олеси Владимировны Пустозёровой.

– Именно на нашей кафедре – «Медиа и Дизайн» - студенты лучше других могут выразить глубину и многослойность философии и различных образов, с которыми отождествляется родина. У дизайнеров взгляд максимально широкий. К тому же, сегодня медиаформат - наиболее доступный и понятный для молодёжи, привыкшей к клиповому набору картинок.

Удивительно и обидно, что, несмотря на Сочинскую олимпиаду-2014 и Чемпионат мира по футболу-2018, иностранцы очень мало знают о нашей стране, а их стандартное о ней представление сводится к голливудским шаблонам: балалайка, медведь, шапка-ушанка.

После футбольного чемпионата к этому набору добавился еще один существенный элемент - кокошник. И это радует.

– Когда я за рубежом говорю, что я из Новосибирска, люди сначала впадают в ступор, потом выцепляют из слова знакомую концовку «Сибирь» и выдают стандартное: «О, Сибирь, холодно, мороз, медведи». И я начинаю проводить ликбез, что Новосибирск - это крупный промышленный, научный центр России, показываю фотографии города. Лишь раз в своей жизни я столкнулась с человеком в Финляндии, который знал мой родной город через нашего олимпийского чемпиона: «О, Новосибирск – Карелин». Но это единичный случай. А так, когда говоришь, что ты из России, спрашивают: Москва или Питер? Других городов за рубежом не знают.

Но и у молодых россиян образ России довольно типичный: матрёшка, Храм Василия Блаженного, Красная площадь и Кремль. Это тоже стандартный набор кодовых слов. Может быть кто-то еще вспомнит Гагарина или Майю Плисецкую.

– Это стереотипно. Когда на протяжении нескольких десятилетий молодёжь активно путешествовала по миру, она видела, как правило, анекдотическое восприятие русских: медведь, балалайка, шапка-ушанка. Чаще всего наши ребята улыбались и шутили по этому поводу, но редко кто - мне так кажется - брался всерьёз рассказать о своей родине. Прошли, услышали, посмеялись, пошли дальше. И когда студентам колледжа даётся задание выразить свои мысли о том, как вы видите свою родину, мы и получаем известные им стереотипы. Студенты старших курсов института, которые уже прошли историю искусства, историю дизайна, изучили орнаментику и традиции, видят глубже, ищут варианты.

Значит, по-вашему, основная проблема в образовании?

– Да, я считаю это всё от недостатка образования. Ведь раньше на уроках географии мы подробно изучали свою страну, все её уголки и легко могли показать на карте любой более-менее крупный город. А сегодня многие не могут различить средиземноморье и Скандинавию - не могут показать на карте. Что уж говорить о странах Африки или Латинской Америки. Я не говорю о Сыктывкаре или Бийске.

После прохождения обучения как они визуализируют образ России? Как меняется рождённая их воображением картинка?

– Изучая традиционную орнаментику и народное творчество, студенты открывают для себя культуру российских регионов. Мы посещаем выставки народных художественных промыслов, такие как «Ладья», где они видят всё разнообразие стилей, цвета, формы проявления души разных народов. Но со временем они идут глубже. У ребят меняется цветовой, стилевой и в целом визуальный ряд. Они начинают применять в своих работах не только хохлому или гжель - наши традиционные народные орнаменты. Они смотрят на наш конструктивизм - эпоху революционного вдохновения 1920-х годов; русский авангард - 1910-е годы; наш хай-тэк, рождённый выходом в космос в 1960-е. Проблема в том, что в школе нет связанности дисциплин в процессе обучения. Прослушали они курс истории о Петре Первом - у них остались в голове цифры, факты, события, герои того времени. А если показать взаимосвязь социально-политической истории с научным, культурным и духовным развитием народа и страны в целом, у них сложится комплексная картина мира той эпохи.

Действительно, история светского этикета и костюма может многое рассказать о нравах эпохи, даже о хитросплетениях политики или дворцовых интриг.

– В нашем колледже на общеобразовательных дисциплинах мы часто даём ребятам первого и второго курса задания в проектной форме, чтобы заинтересовать их более глубоко погрузиться в русскую литературу или изучение языка. Через дизайн. И мы видим интерес с их стороны. Мы просим не просто прочитать литературное произведение, а рассказать о костюмах героев, окружающем их интерьере или дворянском усадебном парке. Но я уверена, что патриотизм воспитывается прежде всего в семье. Это чувство закладывается постепенно, шаг за шагом. Очень важно начать с самых юных лет, через игровые практики рассказывать о нашей стране. Например, моя младшая дочка изучала карту России, собирая детские игровые пазлы. В школе, колледже или институте чувство патриотизма может окрепнуть, стать более осознанным. Здесь важна преемственность. Мне кажется, нельзя взять и вдруг, с какого-то возраста, с нуля воспитать в человеке настоящее чувство любви к своему родному краю.

А что касается конкурса «Расскажи миру о своей родине», не только нашим студентам, но и преподавателям будет очень интересно увидеть результаты работ. Ведь ребятам предстоит выразить в медиаформате образ России в целом, как они её себе представляют. Это такая социальная реклама, через которую можно привлечь внимание к культурному и духовному богатству нашей страны миллионов людей за рубежом. А если к нам присоединятся и другие творческие вузы, мы сможем сделать целую видеогалерею «Россия - лучшая из стран!», которую можно будет использовать на международных мероприятиях любого уровня.

Мы с нетерпением будем ждать пилотных творческих работ ваших студентов после летней практики, надеясь, что их результат позволит вдохновить многих.

Алла ШЕЛЯПИНА

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