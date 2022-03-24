Центр толерантности открыл новый модуль об общении с незрячими людьми на онлайн-платформе «Культура.Inc»

Центр толерантности при поддержке благотворительного фонда «Абсолют-Помощь» открыл новый модуль об общении с незрячими людьми на онлайн-платформе «Культура.Inc».

В марте 2022 года Центр толерантности также при поддержке благотворительного фонда «Абсолют-Помощь» открыл новый модуль, посвященный общению с незрячими и слабовидящими людьми. В июне будет запущен четвертый модуль — о том, как взаимодействовать с людьми с двигательными нарушениями.

В завершение проекта состоится пресс-конференция, посвященная открытию всех модулей платформы и перспективам развития обучающих технологий в сфере инклюзии. Специалисты и волонтеры, прошедшие обучение, повысят свою компетентность в сфере взаимодействия с людьми с ОВЗ и смогут оказывать услуги с учетом их особых потребностей. Культурные площадки станут более доступными, а люди с ОВЗ получат возможность социализации в коммуникативно дружелюбной инклюзивной среде. Отсроченным эффектом проекта станет укрепление ценностей инклюзии в культурных институциях и расширение возможностей для посещения учреждений культуры людьми с различными формами инвалидности.

Культура — один из мощнейших инструментов социализации для людей с инвалидностью, но часто они лишены этой возможности. Причиной этого является не столько недостаточность физической доступности культурных пространств, сколько дефицит «человеческой» доступности: отсутствие у сотрудников и волонтеров культурных институций специальных знаний в области особых потребностей и специфики взаимодействия с людьми с особенностями развития.

Для решения этой задачи в 2020 году была создана онлайн-платформа www.kulturainc.ru, призванная повысить компетентность волонтеров и сотрудников учреждений культуры в области корректной коммуникации с людьми с ОВЗ и уровень общей открытости культурно-просветительских площадок к работе с людьми с особыми потребностями. Обучение на платформе «Культура.Inc» реализуется по методологии, созданной и апробированной Центром толерантности при подготовке персонала чемпионата мира по футболу — 2018 в России. В основе методологии лежат иллюстрированные кейсы, отражающие типичные ситуации взаимодействия сотрудника/волонтера с представителем изучаемой группы. Каждый кейс предполагает четыре варианта поведения главного героя в предложенной ситуации. Три варианта иллюстрируют неверные действия, а один — корректное поведение. Все варианты снабжены необходимыми текстовыми и/или видео разъяснениями.

В ноябре 2020 года при поддержке Фонда президентских грантов и ПАО «Северсталь» был запущен базовый курс — десять кейсов, посвященных основным правилам общения с людьми с инвалидностью пяти нозологий. По базовому курсу обучились более 18 тыс. человек из 81 региона России. В феврале 2021 года при поддержке благотворительного фонда «Абсолют-Помощь» был создан углубленный модуль «Ментальная инвалидность» (обучение прошли более 9600 человек).

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