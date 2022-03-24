NEW YORK MODEL AGENCY ОТКРЫЛО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ НА БАЗЕ АГЕНСТВА MONAGOLD

На базе модельного агенства «MonaGold», при поддержке холдинга/группы компаний потребительских услуг в сфере культурной и предпринимательской деятельности «Иди к своей мечте», NEW YORK MODEL AGENCY запустили ШКОЛУ МОДЕЛИНГА по дефиле и фотопозированию в России.

«В связи с тем, что наше агенство выходит на международный уровень, мы ищем целеустремленных, смелых, амбициозных парней и девушек в наш проект, для освоения профессии Будущего — «Культурный моделинг».

Приглашаем на кастинг и бесплатное обучение, после которого каждая модель сдаст экзамен, получит сертификат о прохождении курса, а вместе с этим контракты в модельном бизнесе.

Также, хочу отметить, что прямо сейчас в нашем агенстве проходит подготовка к самому модному событию этой весны — «New Fasion Show», в рамках которого мы проводим конкурс для моделей «БАТТЛ МОДЕЛЕЙ за звание МОДЕЛЬ ГОДА 2022», подробнее о проекте можно узнать на сайте и на страницах агенства», директор креативного Модельного Агенства «MonaGold» — Эмма Аванесян.

Ключевые сообщения креативного модельного агенства «MonaGold»:

— Мы стремимся к тому, чтоб превратить навязанные стереотипы о моделях в профессию будущего — культурный моделинг, где каждая начинающая модель становится востребованной топ-моделью. В профессии будущего, которую мы создаём, модель — это не кукла. Это интеллектуально-развитый, стремящийся к совершенству человек.

— Наша технология преподавания и продвижения в модельный бизнес, позволяет дорасти до профессиональной модели и стать популярной в индустрии моды.

— Оставаться независимой моделью, при этом грамотно продвигаться в индустрию моды.

Записывайся на кастинг прямо сейчас и не упусти свой шанс стать востребованной топ моделью в России и зарубежом!

Узнать больше об агенстве можно в презентации по предложенной ссылке.

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