Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир киноИнтересные факты о семейной комедии «Пушистые каникулы»

Интересные факты о семейной комедии «Пушистые каникулы»

editor
By editor
65
пушистые каникулы
Кадр из фильма "Пушистые каникулы. Фото: Arna Media

1. Съёмки проходили в невероятно живописных местах

Фильм снимали в двух красивейших регионах Испании:

  • Сория (Кастилия и Леон) — горы, леса и озёра, где поставили основные сцены в лагере;
  • Бискайя (страна Басков) — зелёные долины и скалистые ущелья, где снимали приключенческие эпизоды.

В массовке участвовали местные жители, они же предоставили часть реквизита: палатки, деревянные лодки, костры.

2. Юные актеры — дебютанты

Главные роли исполнили девятилетние Юлия Райя (Майя) и Мартин Абелло Севильяно (Ян). Для обоих это первый большой кинопроект.

Режиссёр Сильвия Кер отбирала детей более шести месяцев и утверждала их лично после проб с импровизацией — актёрам нужно было «вообразить, что за кустом сидит говорящий скунс». Сцена с Райей и Севильяно получилась настолько живой, что именно после неё комик Карлос Латре согласился озвучить скунса Фрица.

3. Лагерь — настоящий, актёры действительно в нём жили

Чтобы передать атмосферу настоящих летних каникул, режиссёр настояла, чтобы дети-актёры провели часть времени прямо в лагере, где проходили съёмки. Они жили в палатках, готовили еду на костре, плавали в озере и даже устраивали импровизированные «вечера у костра». Это помогло сделать их игру естественной — в кадре они действительно выглядят как друзья, переживающие приключение.

4. Говорящий скунс Фриц стал любимцем съёмочной группы

Оригинальный голос Фрица принадлежит Карлосу Латре — одному из самых знаменитых комиков Испании, мастеру пародий и голосовых перевоплощений. По задумке режиссёра, Фриц — «умный, ироничный и немного занудный», но при этом обворожительно добрый.

5. Экологичное кино без следа на природе

Съёмочная группа строго придерживалась принципов «зелёного продакшена»:

  • использовались солнечные панели для освещения лагеря;
  • реквизит делался из переработанных материалов;
  • после съёмок территорию полностью восстановили, даже посадили 30 деревьев в память о проекте.

Фильм «Пушистые каникулы» не просто рассказывает детям и подросткам об экологии — он сам стал её примером.

Предыдущая статья
РОСКИНО подвело итоги участия российской киноиндустрии в международном кинорынке TIFFCOM 2025
Следующая статья
В Галерее звёзд Останкинской телебашни появились новые

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru