Интересные факты о семейной комедии «Пушистые каникулы»

1. Съёмки проходили в невероятно живописных местах

Фильм снимали в двух красивейших регионах Испании:

Сория (Кастилия и Леон) — горы, леса и озёра, где поставили основные сцены в лагере;

Бискайя (страна Басков) — зелёные долины и скалистые ущелья, где снимали приключенческие эпизоды.

В массовке участвовали местные жители, они же предоставили часть реквизита: палатки, деревянные лодки, костры.

2. Юные актеры — дебютанты

Главные роли исполнили девятилетние Юлия Райя (Майя) и Мартин Абелло Севильяно (Ян). Для обоих это первый большой кинопроект.

Режиссёр Сильвия Кер отбирала детей более шести месяцев и утверждала их лично после проб с импровизацией — актёрам нужно было «вообразить, что за кустом сидит говорящий скунс». Сцена с Райей и Севильяно получилась настолько живой, что именно после неё комик Карлос Латре согласился озвучить скунса Фрица.

3. Лагерь — настоящий, актёры действительно в нём жили

Чтобы передать атмосферу настоящих летних каникул, режиссёр настояла, чтобы дети-актёры провели часть времени прямо в лагере, где проходили съёмки. Они жили в палатках, готовили еду на костре, плавали в озере и даже устраивали импровизированные «вечера у костра». Это помогло сделать их игру естественной — в кадре они действительно выглядят как друзья, переживающие приключение.

4. Говорящий скунс Фриц стал любимцем съёмочной группы

Оригинальный голос Фрица принадлежит Карлосу Латре — одному из самых знаменитых комиков Испании, мастеру пародий и голосовых перевоплощений. По задумке режиссёра, Фриц — «умный, ироничный и немного занудный», но при этом обворожительно добрый.

5. Экологичное кино без следа на природе

Съёмочная группа строго придерживалась принципов «зелёного продакшена»:

использовались солнечные панели для освещения лагеря;

реквизит делался из переработанных материалов;

после съёмок территорию полностью восстановили, даже посадили 30 деревьев в память о проекте.

Фильм «Пушистые каникулы» не просто рассказывает детям и подросткам об экологии — он сам стал её примером.