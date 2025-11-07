Интересные факты о семейной комедии «Пушистые каникулы»

1. Съёмки проходили в невероятно живописных местах
Фильм снимали в двух красивейших регионах Испании:
- Сория (Кастилия и Леон) — горы, леса и озёра, где поставили основные сцены в лагере;
- Бискайя (страна Басков) — зелёные долины и скалистые ущелья, где снимали приключенческие эпизоды.
В массовке участвовали местные жители, они же предоставили часть реквизита: палатки, деревянные лодки, костры.
2. Юные актеры — дебютанты
Главные роли исполнили девятилетние Юлия Райя (Майя) и Мартин Абелло Севильяно (Ян). Для обоих это первый большой кинопроект.
Режиссёр Сильвия Кер отбирала детей более шести месяцев и утверждала их лично после проб с импровизацией — актёрам нужно было «вообразить, что за кустом сидит говорящий скунс». Сцена с Райей и Севильяно получилась настолько живой, что именно после неё комик Карлос Латре согласился озвучить скунса Фрица.
3. Лагерь — настоящий, актёры действительно в нём жили
Чтобы передать атмосферу настоящих летних каникул, режиссёр настояла, чтобы дети-актёры провели часть времени прямо в лагере, где проходили съёмки. Они жили в палатках, готовили еду на костре, плавали в озере и даже устраивали импровизированные «вечера у костра». Это помогло сделать их игру естественной — в кадре они действительно выглядят как друзья, переживающие приключение.
4. Говорящий скунс Фриц стал любимцем съёмочной группы
Оригинальный голос Фрица принадлежит Карлосу Латре — одному из самых знаменитых комиков Испании, мастеру пародий и голосовых перевоплощений. По задумке режиссёра, Фриц — «умный, ироничный и немного занудный», но при этом обворожительно добрый.
5. Экологичное кино без следа на природе
Съёмочная группа строго придерживалась принципов «зелёного продакшена»:
- использовались солнечные панели для освещения лагеря;
- реквизит делался из переработанных материалов;
- после съёмок территорию полностью восстановили, даже посадили 30 деревьев в память о проекте.
Фильм «Пушистые каникулы» не просто рассказывает детям и подросткам об экологии — он сам стал её примером.