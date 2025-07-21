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«Токсичный мститель»: в сети появился постер и трейлер супергеройского комедийного блокбастера

editor
By editor
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токсичный мститель
Фото: предоставлено Insisw Promotion

В сети появился постер и трейлер супергеройского комедийного блокбастера «Токсичный мститель». В ролике экшн, черная комедия и слэшер сливаются воедино и рассказывают историю уборщика-неудачника Уинстона. Он трет полы и посредственно справляется с воспитанием сына после потери супруги, пока не падает в чан с токсичными отходами и мутирует. Его суперсил и швабры, способной растворить все живое, хватает, чтобы дать отпор преступности и бросить вызов местной группировке под названием «Конченые».

Зарубежные критики блестяще оценили новинку — фильм получил 92 процента свежести на авторитетном сайте Rotten Tomatoes. В США зрители увидят фильм 29 августа.

Предтеча Дэдпула и Венома, Токсичный мститель вершил справедливость и защищал слабых еще до того, как это стало мэйнстримом. Герой легендарной американской независимой студии Troma Films завоевал сердца зрителей и наделал шума на несколько сиквелов, мюзикл, видеоигру и даже детский мультфильм. Переосмысление любимого персонажа и сюжета 1984 года приурочено к большому полувековому юбилею Troma Films, и слоган празднования говорит сам за себя: «Troma — 50 Years of Disrupting Media» («Трома — 50 лет отвратительного контента»). Свежая версия культового би-муви обещает поразить зрителей не только новым уровнем трэша, но и потрясающим актерским составом, чем, естественно, не мог похвастаться низкобюджетный оригинал. Благодаря новому фильму супергерой сплэттера гордо перейдет в лигу международных любимцев и андердогов, которые смогли постоять за себя.

Роль главного героя, уборщика-доходяги Уинстона, переродившегося в Токсичного мстителя, исполнил несравненный Тирион Ланнистер из «Игры Престолов» Питер Динклэйдж. Какое-то время назад в перезапуске франшизы на роль всесильного мутанта с магической шваброй претендовал никто иной, как Арнольд Шварценеггер. Антагониста главного героя в перезапуске сыграл Элайджа Вуд («Властелин колец»), который покоряет харизмой одновременно двух незабываемых уродцев большого экрана — Пингвина в исполнении Дэнни Де Вито и Рифф Раффа из «Шоу ужасов Рокки Хоррора». Также в касте отметились Кевин Бейкон («Таинственная река», «Коматозники») и повзрослевший Джейкоб Тремблей («Комната», «Чудо»).

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