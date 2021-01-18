Михаил Гуцериев выпускает новый сборник хитов

В начале каждого года Михаил Гуцериев традиционно преподносит слушателям и поклонникам своего творчества музыкальный подарок — коллекционное издание своих лучших песен. Новое собрание сочинений поэта получило название «Особенные слова».

«Особенные слова» — сборник, включающий в себя более 20 самых поэтичных песен и видеоклипов 2020 года, записанных звёздами первой величины и лучшими артистами российской популярной музыки самых разных жанров и направлений: Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Николай Басков, Димаш Кудайберген, Валерий Сюткин, группа «Фабрика», Леонсия Эрденко, группа «НА-НА», Нина Шацкая, ВИА «Волга-Волга», Рада Рай, Владислав Медяник, ANTIP, Стас Пьеха, Жасмин, Тамара Гвердцители, группа «ПМ», Виктор Королёв, группа «Республика», Ясения. Название нового издания совпадает с названием песни в исполнении Таисии Повалий «Особенные слова», получившей в этом году диплом легендарного телевизионного фестиваля «Песня года».

Коллекционное издание «Особенные слова» украсили артисты, с многими из которых Михаил Гуцериев сотрудничал впервые: один из лидеров стриминговых платформ в 2020 году Артём Качер с песней «Твой первый» (музыка Константина Кокшарова), обладательница премии Grammy POLINA с хитом «Джанга» (музыка POLINA), Интарс Бусулис «Время ходит назад» (музыка Андрея Резникова), Нина Шацкая с романсом «Вышло время безумных страстей» (музыка Андрея Мисина).

Поэт продолжает сотрудничество с ведущими композиторами и хитмейкерами России, среди которых как новые, так и постоянные соавторы поэта: Игорь Крутой, Алексей Романоф, Виктория Кохана, Андрей Резников, Вадим Усланов, Андрей Ктитарев, Андрей Мисин, Георгий Барыкин, Сергей Ревтов, Анатолий Зубков, Александр Соколов, Виктор Дробыш и Тимофей Леонтьев, Игорь Дворянинов и Михаил Бабанов, Андрей Пряжников, Леонид Молочник и Алексей Золотарёв.

«Особенные слова» стал уже девятым по счёту сборником в дискографии поэта. Каждое издание Михаила Гуцериева имеет не только своё название, но и свой индивидуальный цвет. «Особенные слова» на этот раз получил лавандовый цвет.

«Особенные слова», как и другие сборники поэта Михаила Гуцериева, — «Любовь уставших лебедей» (шоколадный), «Ориентир любви» (фиолетовый), «Территория любви» (зелёный), «Мы боимся любить» (синий), «Формула счастья» (красный), «Это время любви» (жёлтый), «Чай с молоком» (бежевый), «Сердце — дом для любви» (розовый) — уже можно найти и скачать на всех цифровых площадках.

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