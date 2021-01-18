Минин-хор расширил репертуар: часть знаменитого концерта Альфреда Шнитке впервые прозвучит в исполнении коллектива

24 января 2021 года в Кафедральном соборе Святых Петра и Павла пройдет концерт, в рамках которого легендарный Минин-хор впервые исполнит фрагмент из «Концерта для хора» Альфреда Шнитке – «Сей труд». Кроме музыки Шнитке прозвучат произведения западных авторов – из Аргентины, Латвии, США и Британии.

Выступление легендарного Минин-хора на Фестивале «Адвент» в Кафедральном соборе св. Петра и Павла год назад стало одним из самых ярких и резонансных событий рождественских дней. Минин-хор продолжает смело расширять репертуар и возвращается в собор с нестандартной программой музыки современных композиторов из разных стран мира — захватывающий калейдоскоп стилей от Шнитке и спиричуэла до популярного американского композитора, создателя знаменитого Виртуального хора Эрика Уитакра.

В этот вечер коллектив впервые в своей истории исполнит часть «Сей труд» из Концерта для смешанного хора – крупнейшего хорового сочинения Альфреда Шнитке. Оно создано в 1984-1985 годах на текст третьей главы «Книги скорбных песнопений» великого армянского поэта, мистика и богослова эпохи Средневековья Григора Нарекаци. Премьера состоялась летом 1986 года в ГМИИ имени Пушкина в исполнении Государственного камерного хора под управлением Валерия Полянского. Сегодня сочинение звучит нечасто ввиду необычайной сложности, однако неизменно входит в репертуар лучших хоров мира.

«Для меня очень важны эмоции, которые испытывает слушатель, важно то, что он почувствовал, возможно даже приобрел и унес с собой. Узнаваемость хора, созданного Владимиром Николаевичем Мининым, остается основой, поскольку хор умеет и любит петь эту музыку, но XXI век диктует нам новый темп, новый ритм, новые краски, которые следует достигать посредством вокальной и стилистической гибкости коллектива», — говорит о выборе репертуара художественный руководитель хора Тимофей Гольберг.

Краски и ритмы новой программы действительно впечатляют. В хоре «Звезды» современного латвийского Эрикса Эшенвалдса зал заполняет таинственное мерцание — звук множества «поющих бокалов». Американец Эрик Уитакр в сочинении «Леонардо мечтает о своей летающей машине» тоже экспериментирует со звуком: там есть и взмахи крыльев, и ветер, и шипение, и кваканье. В «Креольской мессе» Рамиреса испанский текст сочетается с инструментами и ритмами коренных народов Аргентины.

В необычном звучании для хора а cappella предстанет знаменитое Адажио для струнных американского классика Сэмюэла Барбера. В авторском переложении для хора (под названием Exsultate, jubilate) прозвучит еще один хит — Palladio Карла Дженкинса, кавалера Превосходнейшего ордена Британской империи, одного из самых популярных композиторов современности.

Исторический орган собора тоже будет звучать в этот вечер. Испанский органист Даниэль Сальвадор, титулярный органист Папской Базилики св. Михаила в Мадриде, подхватит главные стилистические линии концерта: смелые звуковые эксперименты ждут слушателей в пьесе Annum per annum Арво Пярта, а проникновенная лирика — в Арии из органного концерта Микаэла Таривердиева.

Начало в 19:00.

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