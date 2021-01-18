Лучшая защита — это депонирование: как монетизировать музыку в цифровую эпоху

Россия входит в Топ-20 крупнейших музыкальных рынков мира с одним из самых высоких показателей по числу пользователей цифровых сервисов — 87% против общемировых 61%. Стремительный переход в цифру повлек за собой ряд изменений с точки зрения модели монетизации и продвижения контента, а также культуры его потребления. Как эффективно и безопасно зарабатывать на музыке в современных реалиях, «АртМосковии» рассказала управляющая портфелем IT-проектов Ассоциации IPChain, генеральный директор аудиобрендингового сервиса FONMIX Валерия Брусникина.

Сначала защищай, потом монетизируй

Главная проблема большинства креативных индустрий — это нелегальное копирование и распространение оригинальных произведений. Ежегодно музыкальная индустрия теряет миллиарды долларов из-за пиратства, и Россия не исключение — наша страна входит в пятерку лидеров по объемам потребления нелицензированного контента. Современные технологии отслеживания размещения подобных треков по тегам и цифровым «отпечаткам» (копиям аудио объекта, по которым ведется поиск совпадений) позволяют частично контролировать ситуацию с пиратским контентом на официальных цифровых платформах. Гораздо сложнее доказать авторство и отстоять свои права создателям составных частей музыкальной композиции — битов, инструменталов, лирики.

В теории процесс защиты целого произведения или его отдельных частей ничем не отличается. Основная трудность будет в том, чтобы выявить нарушение и доказать сходство отрывков. Упростить процесс позволит депонирование в распределенном реестре — инструмент фиксации авторства и сделок с творческим контентом. Сертификат о депонировании послужит доказательством при возможных разбирательствах в судебном или досудебном порядке. В России подобный функционал представлен в сервисе n’RIS, входящем в состав блокчейн-инфраструктуры IPChain.

Как работает сервис депонирования n’RIS:

Задепонировать в сервисе можно любой представленный в цифровом формате контент, в том числе музыку, тексты и биты.

В зависимости от цели выбирается тип депонирования — открытый или закрытый.

При закрытом депонировании правообладатель получает доступ к зашифрованной ячейке, в которой будет зафиксирована информация о времени создания и авторе контента. Сертификат о депонировании может использоваться как доказательство авторства в возможных разбирательствах.

Исполнителям, планирующим в дальнейшем продавать или лицензировать свой контент через сервисы сети IPChain, больше подходит открытый тип депонирования. В этом случае объект можно будет загружать на цифровые витрины маркетплейсов и проводить с ним сделки.

Не стримингом единым

На сегодняшний день стриминг можно смело назвать ключевым драйвером развития музыкальных индустрий — на него приходится более половины всего объема глобального и российского рынков. После ограничения живых выступлений в связи с пандемией самым простым и привлекательным способом заработка для музыкантов стали стриминговые платформы. Выбор на рынке впечатляет: в 2019 году в России было представлено восемь сервисов, самыми популярными среди которых были Яндекс.Музыка и BOOM/VK Music. Суммарно на них приходилось 76% всей аудитории. За ними следуют Apple Music и «Звук» с равными долями по 10%. Сейчас конкуренцию им может составить международный гигант Spotify, запуск которого в России состоялся в июле 2020 года.

К сожалению, как показала практика, зарабатывать таким образом получится только у известных исполнителей: одно прослушивание приносит всего от 6 до 28 копеек. Получается, чтобы заработать 10 000 рублей, трек должны прослушать как минимум 35 000 раз, а на некоторых популярных платформах — около 160 000 раз. Более того, независимые музыканты нередко вынуждены прибегать к платным услугам загрузочных сервисов, выставляющих их треки на стриминговые платформы. Отдавать вплоть до 50% дохода от прослушиваний придется и исполнителям, заключившим контракт на дистрибуцию и раскрутку с лейблами.

Биты — на витрину

Перспективным механизмом монетизации для артистов может стать продажа составных частей композиций — битов, семплов, инструменталов или лирики. Музыканты могут предлагать свой контент как напрямую лейблам или другим исполнителям, так и использовать специальные маркетплейсы. Например, в среде начинающих битмейкеров самый простой способ — это продажа неисключительной лицензии, или «лизинг», который дает право использовать музыку всем, кто ее приобрел. Цена такого контента будет невысока из-за его неэксклюзивности. Соответственно, если другой артист купит эксклюзивные права на «арендованную» часть, то все остальные пользователи потеряют возможность монетизировать свои треки, в состав которых она входила.

Избежать этой ситуации позволит исключительная лицензия, так как она может принадлежать только одному человеку, который будет использовать контент на прописанных в договоре условиях. Этот формат взаимоотношений более выгоден для автора, но не всегда доступен новичкам. Чтобы заинтересовать потребителей, готовых заплатить больше за право эксклюзивного использования, нужно предлагать высококачественный контент или быть достаточно известным в своей среде специалистом.

Наконец, последний вариант — это отчуждение прав, что позволяет передать права на контент покупателю в полном объеме, бессрочно, без каких-либо ограничений. Обычно такие договоры оформляются напрямую между заказчиком и музыкантом.

Часто начинающие музыканты в поисках заинтересованных покупателей рассылают примеры своих работ в личные сообщения продюсеров или известных исполнителей, выкладывают их в открытый доступ. Такие подходы редко приводят к монетизации, и даже в случае использования бита или инструментала в итоговом треке доказать свое авторство крайне сложно. Самый надежный вариант — это продажа или лицензирование музыкального контента на специальных маркетплейсах или на цифровых биржах контента. Один из таких примеров — платформа IPEX, которая работает со всеми возможными типами лицензий и предлагает стандартизированные договоры для оформления различных вариантов отношений с покупателями.

Как работает цифровая биржа контента IPEX:

После регистрации в IPEX пользователь может выставить на витрину любой творческий контент, на который можно реализовывать права, — например, музыкальный трек, биты, инструментал, лирику.

После загрузки на биржу композиция обязательно проходит автоматическую модерацию через систему n’RIS. Предоставленный пользователем (автором или правообладателем) контент сверяется с 90 млн цифровых отпечатков, хранящихся в базе данных сервиса. Эти данные постоянно обновляются на основании информации, полученной от правообладателей, партнеров и лейблов.

Далее пользователь может выставить свой объект на цифровую витрину и указать условия (территорию, виды использования и оплаты, цену, сроки и т. д.), на которых он согласен его продать или лицензировать.

Если у автора нет конкретных предпочтений, он может просто загрузить свой контент в каталог и выбирать среди поступивших от покупателей предложений наиболее выгодное.

Переговоры, обмен документами для заключения сделки, подписание стандартных договоров и оплата происходят на цифровой площадке IPEX.

Факт лицензирования или перехода прав автоматически фиксируется в IPChain, и эта информация будет использоваться для совершения дальнейших действий с контентом. Например, при заключении эксклюзива автор больше не сможет выставить объект на витрину, что ликвидирует риски повторной продажи контента.

Музыка как бренд

Еще один интересный инструмент для получения музыкантами пассивного дохода — продажа лицензии на публичное исполнение треков третьими лицами. В первую очередь речь идет об аудиобрендинге. Озвучивание торговых центров, ресторанов, фитнес-центров и других общественных пространств — активно развивающийся сегмент музыкального рынка, объем которого в России оценивался в 19,7 млн долларов в 2019 году с ежегодным ростом в 4%. В нашей стране этот сегмент представлен сервисом озвучивания FONMIX, который уже используется более чем в 30 000 заведений. В каталог FONMIX отбираются не только популярные треки, но и композиции, подходящие по тематике, настроению, атмосфере. Благодаря этому у авторов значительно расширяются возможности по продвижению своего творчества и экспериментов со стилем — не обязательно следовать последним трендам и стремиться создавать мегахиты, чтобы вашу музыку слушали.

Как работает аудиобрендинговый сервис FONMIX:

В ближайшее время для независимых музыкантов появится возможность напрямую лицензировать свои композиции сервису FONMIX. Эта функция будет реализована через биржу IPEX.

Автор может выставить свой трек на витрину биржи и заключить договор с аудиобрендинговым сервисом. Музыка попадет в каталог FONMIX, и при каждом ее публичном исполнении автор будет получать обозначенное в договоре отчисление на свой счет.

Время цифры

2020 год был непростым для российского музыкального рынка — доходы этого сегмента креативных индустрий упали на 47%. Однако именно он стал переломным для многих секторов экономики с точки зрения цифровизации, ускорив связанные с ней процессы в десятки раз. Музыканты были вынуждены искать новые возможности по взаимодействию со слушателями, монетизации и использованию своего творчества. Для многих цифровизация открыла такие нестандартные источники заработка, как продажа составных частей композиций на платформах и биржах, лицензирование треков для аудиобрендинга, онлайн-концерты и многое другое. Однако, выставляя незащищенный контент в интернет, авторы рискуют лишиться этих доходов.

В 2021 году последствия пандемии продолжат проявляться в различных творческих сферах. Поэтому авторам следует особо трепетно отнестись к своим объектам интеллектуальной собственности. Только грамотная правовая подготовка на ранних стадиях позволит избежать ненужных рисков и получить максимум выгоды от современных инструментов монетизации.

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