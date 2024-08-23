Михаил Гуцериев посетил конкурс молодых исполнителей попмузыки «Новая волна» в Сочи

Михаил Гуцериев, Ани Лорак, Дарья Кузнецова, Сергей Ревтов

22 августа в Сочи на сцене New Wave Hall открылся ХХ-ый Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». Он является крупнейшим событием в культурной жизни России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Ключевое событие «Новой волны» – конкурс молодых исполнителей со всего мира.

Внимание СМИ всегда приковывает красная ковровая дорожка на церемонии открытия. Наряду со звёздами, на неё выходят авторы песен, создатели уникального репертуара. Именно они формируют неповторимый стиль артистов, что приносит любовь публики.

Почётным гостем церемонии стал лауреат литературных и музыкальных премий Михаил Гуцериев. Автор более трёхсот известных песен вышел на красную дорожку в сопровождении композитора Дарьи Кузнецовой. Поэт рассказал прессе о песнях на его стихи, которые прозвучат на «Новой волне». Так журналистский пул узнал, что зрителей ожидает парад премьер.

«Это один из ключевых наших конкурсов. После «Песни года» – номер два, наверное. Вот три основных музыкальных события в году: Российская Национальная музыкальная премия «Виктория», «Песня года» и «Новая волна». Безусловно, очень важно помогать начинающим артистам, молодёжь должна двигаться вперёд, вверх. И это действительно впечатляет, постепенно этот конкурс набирает обороты… Сегодня на открытии прозвучат: Лорак «Танцы», наша с Дашей песня, Дарьей Кузнецовой, Хабиб «Рубашка красная». Затем – Филипп Киркоров, Дима Билан. Всего семь или восемь песен. У Филиппа Киркорова – премьера», – сообщил Михаил Гуцериев.

В программу открытия, по традиции, вошли только самые лучшие и любимые публикой хиты. На гала-концерте 22 августа их представили Лера Кудрявцева и триумфатор «Новой волны 2002» Сергей Лазарев.

Ани Лорак, исполняя песню «Танцы», предстала перед зрителями «Новой волны» в образе современной Афродиты, вышедшей из белоснежной морской раковины. «Какое счастье видеть столько людей сегодня! – сказала она со сцены. – Я хочу поздравить нас с открытием! Сегодня – волнительный момент, в зале – мои авторы, которые написали для меня множество красивых песен – это Дарья Кузнецова и Михаил Гуцериев. Спасибо им огромное! Я всем желаю музыки в душе, музыки в сердце. Любите друг друга и будьте счастливы!»

Певица также отметила, что успех творческого тандема Михаила Гуцериева и Дарьи Кузнецовой основан на глубоком понимании поэзии и музыки. «Авторы тонко чувствуют друг друга, – добавила Ани Лорак. – Над клипом «Танцы» тоже работали настоящие профессионалы, отсюда и 7 млн просмотров в соцсетях. Вся эта линейка клипов «GM» – это потрясающе, это то, что людям очень нравится».

«У нас был очень успешный год, – дополнила Ани на красной дорожке композитор Дарья Кузнецова. – Мы выпустили достаточное количество хитов с Серёжей Лазаревым, Димой Биланом, Ани Лорак, Ольгой Бузовой. И вот с сентября у нас наступает пора условно «второго сезона», где будут и очень большие артисты, и молодые таланты, будут интересные коллаборации. У нас много планов, надеемся даже получить награды».

Номер Хабиба на открытии «Новой волны» украсил балет девушек в красном, которые выпрыгнули из очаровательных сердечек. И это вполне оправданно: артиста любят взрослые и дети, о чём говорят миллионы лайков в соцсетях.

«Для меня большая честь исполнять песню на стихи Михаила Гуцериева, – поделился певец, сойдя со сцены. – С композитором Сергеем Ревтовым мы были знакомы давно и хотели сделать номер. И сама судьба свела нас! Я раскрываюсь в песне с другой стороны – такой влюблённый, лиричный Хабиб. Надеюсь, что это не последняя наша совместная работа с такими большими мастерами, и впереди – съёмки клипа».

О давнем сотрудничестве с Михаилом Гуцериевым высказался и Филипп Киркоров. Его с поэтом связывают не только творческие, но и дружеские узы.

«Мы уже практически дотянули с Михаилом Гуцериевым до полного альбома, – поделился Филипп Киркоров. – Каждая песня – всегда любимая. «Чёрная пантера» – это знаковая вещь, седьмая композиция – счастливое число. Создавалась она долго, скрупулёзно. Сейчас идёт работа над клипом. Приоткрою тайну: это будет прорыв, достаточно серьёзный шаг в отечественной поп-музыке».

В программу заключительного вечера «Новой волны» включены и другие песни на стихи поэта, которые снискали признание слушателей – «Острой бритвой» в исполнении Димы Билана и «Песня про любовь» Александра Иванова.

Говоря о совместной работе с поэтом, давний соавтор Михаила Гуцериева, композитор Сергей Ревтов подчеркнул искренность и общечеловеческий смысл лирики поэта. Публика ценит эти стихи за проникновенность и точность поэтического текста.

«Я могу сказать, что за этот период времени, что мы работаем с Михаилом Гуцериевым, а это уже почти 13 лет, мы создали огромное количество песен, – рассказал Сергей Ревтов. – И я вижу, что я расту как композитор, расту как музыкант. Потому что я пишу песни на красивые стихи. На красивые, мудрые, истинно русские стихи».

Помимо парада премьер, гостей «Новой волны» ждут пять насыщенных дней. Для участников и зрителей подготовлены творческие вечера, встречи со знаменитыми музыкантами, танцевальные шоу. Только за один вечер New Wave Hall может принять три тысячи слушателей. Они смогут увидеть почти весь цвет отечественной поп-сцены, а также восходящих звёзд.

Как сообщил главный вдохновитель музыкального конкурса Игорь Крутой, в этом году свои работы представят 13 молодых участников из семи стран. В составе жюри – суперзвёзды российской поп-музыки: Филипп Киркоров, Юрий Антонов, Лариса Долина, Олег Газманов, Игорь Матвиенко, Anna Asti и другие звёзды. Финалисты конкурса выйдут на сцену вместе с профессиональными артистами на церемонии закрытия 27 августа. Победителям вручат хрустальную статуэтку в виде морской волны.

«Новая волна» – это море, солнце и музыка. Это особая атмосфера, которую смогут ощутить не только те, кто приехал в Сочи.