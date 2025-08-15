«Пересборка»: новый культурный код Красноярска и живой диалог с наследием Поздеева

В Красноярске открылась выставка «Пересборка», организованная аукционным домом ON и фестивалем Поздеев Фест. Экспозиция продлится до 22 августа, а 23 августа в Музейном центре «Площадь Мира» пройдет аукцион работ сибирских художников. В выставке участвуют авторы из разных регионов с разным опытом, которые переосмысливают наследие Андрея Поздеева и его эпоху, формируя новый культурный код для города. Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Красноярского края, компании «Полюс».

Ольга Попова, искусствовед, куратор, основатель галереи ARTZIP, основатель аукционного дома ON, партнер галереи pop/off/art:

«Открытие вернисажа в Красноярске собрало ценителей искусства и подтвердило статус музея как ключевой площадки современного искусства в Сибири. Выставка с 41 художником и 51 лотом работает бесплатно, а кульминацией станет лот Андрея Поздеева. За последние годы в Красноярске развился арт-рынок: появились галереи, фестиваль SCAN и растёт число коллекционеров. Аукцион в музее меняет привычную систему, делая покупку искусства доступной для красноярцев и гостей. Почти половина художников аукциона представлена в музейных фондах, что подтверждает культурную ценность работ. Аукцион отражает сибирскую идентичность и память региона».

Темникова Ольга, директор Музейного центра «Площадь Мира»:

«Вернисаж аукциона открылся как живой диалог с наследием Андрея Поздеева, передавая атмосферу творческой «пересборки» и вдохновляя зрителей. С 15 по 22 августа выставка бесплатна, проходят авторские медиации, а 23 августа в 20:00 состоится аукцион с регистрацией. В проекте участвуют яркие художники разных стилей, включая саму работу Поздеева. Красноярск готов к таким масштабным событиям, обладая сильным арт-сообществом и публикой; этот аукцион — первый шаг к развитию арт-рынка и новой традиции. Аукцион — признание и укрепление культурного кода города, показывающее сибирское искусство как часть мирового художественного пространства».

В проект включены работы художников разных поколений. Среди участников — Виктор Сачивко, Дамир Муратов, Ринат Волигамси, Элина Гусарова, Александр Мортаев, Наталья Шалина и Александр Гребенщиков.

«Пересборка» — проект о живом диалоге с наследием Андрея Поздеева, о том, как искусство становится способом постоянной реконструкции себя и мира. Андрей Поздеев — не только символ сибирской живописи, но и источник вдохновения для нескольких поколений художников. Его свободная, эмоциональная, интуитивная живопись сегодня становится отправной точкой для переосмысления и нового разговора о современном искусстве.Участники выставки — художники из разных регионов и с разным творческим опытом — проводят «пересборку» визуальных кодов, образов и художественных стратегий, унаследованных от Поздеева и его эпохи. Это не копирование и не ностальгия — а творческая переработка, перемонтирование, смещение акцентов. Искусство всегда вырастает на основе прошлого, и «Пересборка» показывает, как это происходит сегодня, в Сибири, в живом и динамичном Красноярске.

Фотограф Алена РОТЕНБЕРГ