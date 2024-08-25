В Мончегорске в шестой раз прошло самое масштабное мероприятие Мурманской области — фестиваль северной культуры «Имандра»

В церемонии открытия приняли участие: Александр Елисеев — глава комитета по туризму Мурманской области; Анна Фёдорова – директор АНО «Агентство развития Мончегорска»; Дарья Яркова — руководитель направления туризм АНО «Агентство развития Мончегорска»; Лев Денисов — сооснователь фестиваля.

В этом году фестиваль охватил большой временной период с VIII по XIV век. Главная тема и фокус события — северяне и северная культура — стали еще более акцентными.

Началось мероприятие ярчайшим событий – костюмированным шествием, ведущим которого стал Ян Хотетовский. Горожане, участники и гости фестиваля в тематических костюмах под звуки барабана и горна вместе со славными воинами и мастерами, прошли путь, достойный настоящего Северянина!

Центральная набережная Мончегорска превратилась в средневековый порт, отсюда гости отплывали на одном из двух дракаров в водный поход по заливу озера Большая Имандра Монче-Губе.

Оба дня на главной сцене фестиваля выступали 15 коллективов и исполнителей со всей страны: нордический фолк от «Лёдъ»; народный пост-панк — «Срубъ»; ортодоксальные постхардкорщики — «Ермак», Helvegen, Bjarla, «Ангел хранитель». Закрывали музыкальные программы каждого дня Radio Tapok, Green Apelsin и Drummatix. Специальным гостем субботы стала группа TMNV.

Мастер-классам на фестивале уделяется особое внимание: мы создавали рунические амулеты, расписывали деревянные спилы, плели цветы из бересты, делали украшения из камней, добытых на Кольском полуострове. Побывали в гончарной мастерской, на монетном дворе и кузне, где все желающие могли создать памятные сувениры.

Незамужние пары смогли пройти обряд обручения в этнической традиции, а замужние — незабываемый средневековый свадебный обряд. Подготовиться к этим ответственным событиям мужчины могли в северном барбершопе, дамам плели косы. Те, кто хотел навсегда запечатлеть эти эмоции, делали вечный рисунок в первом на фестивале тату-салоне.

Для всех остальных в атмосфере куваксы под звуки этнической музыки проходил обряд наделения тотемом и обретения духовного покровителя, который, согласно шаманским верованиям, будет помогать в различных жизненных ситуациях. Кстати, шаман тоже был и, проведя обряд, отогнал надвигающиеся грозовые тучи.

Оба дня и дети и взрослые могли попробовать себя в фехтовании на спортивных мечах; пострелять из лука; принять участие в метании коротких копий (сулиц) в мишень, прокатиться на лошадях, да и просто поваляться в сене.

Не скучно было и тем, кто спорту предпочитает интересную информацию. На фестивале работали лекторий и ристалище, с показательными поединками, командными сражениями и реконструкцией средневекового жилища. В северном лектории не было свободного места, профессиональные историки, археологи и лингвисты захватили все внимание.

На центральной площади поселения открыл свои двери своего подворья Старейшина селения, гостям хозяин рассказывал увлекательные истории, совершал посвящения и открывал секрет силы настоящего воина.

Почти все активности фестиваля подходили для юных гостей, но были и дополнительные: создание из картона доспехов и оружия настоящих северян, а из сена — фигурок оленей, медведей и птиц. Самые смелые проходили серию испытаний, демонстрирующих навыки и умения, необходимые для жизни в суровом северном крае.

За два дня фестиваль посетило более 20 000 гостей. В этом году фестиваль установил рекорд посещаемости как по численности гостей, так и по географии. Благодарим всех гостей, участников и волонтёров за интерес и любовь к Северу.

Фото – Артем БАГЛАЙ