Михаил Гуцериев удостоился награды национальной литературной премии «Поэт года»

В Большом зале Центрального Дома литераторов в Москве состоялась торжественная церемония вручения национальной литературной премии «Поэт года», которой награждают авторов, внесших особый вклад в русскую литературу. Лауреатом в номинации «Песни» стал Михаил Гуцериев.

«Песня, на мой субъективный взгляд, всё-таки больше ремесло: мы вырываем одну строчку из потока мыслей в течение дня, потом она обрастает словами, сюжетом. Сюжет превращается в историю, история в песню, ну и потом – музыка, или наоборот. А поэзия – это от Бога: раз – и срабатывает. Поэтому я очень тронут, рад, благодарен всем, кто отбирал и оценивал мои работы», – сказал со сцены Михаил Гуцериев.

Национальная литературная премия «Поэт года» учреждена Российским союзом писателей и проходит под патронажем Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Традиционно вручение премии проходит в канун Всемирного дня поэзии ЮНЕСКО, который отмечается 21 марта. Произведения свыше 5 тысяч авторов оценивают члены Большого жюри, в которое входят писатели и поэты, переводчики, доктора наук, литературоведы, издатели, сценаристы, журналисты. Отбор номинантов ведётся редакционной коллегией портала «Стихи.ру», объединяющего более миллиона мастеров и ценителей художественного слова.

Конкурс среди литераторов проводился в нескольких номинациях: «Поэт года», «Дебют», «Лирика», «Песни», «Юмор», «Фантастика», «Реальные истории» и «Детская литература». В рамках премии также проходят презентации книжных новинок и встречи с молодыми и именитыми авторами.

Это не первая награда Михаила Сафарбековича: в 2022 году он уже становился победителем в номинации «Песни», в 2023 получил награду в основной номинации «Поэт года», в 2024 году – ещё одну награду в номинации «Песни». Также Михаил Гуцериев стал обладателем Есенинской премии «Русь моя», которая проводится ежегодно ко дню рождения великого поэта Серебряного века.