Выставка «Узы творчества» Любови Савельевой, Фидаиля Ибрагимова (1938-2020) и Надежды Уваровой в РАХ 

Российская академия художеств представляет выставку произведений академиков РАХ Любови Ивановны Савельевой и Фидаиля Мулла-Ахметовича Ибрагимова (1938-2020) и их дочери, художника Надежды Фидаилевны Уваровой «Узы творчества», которая продолжает череду академических проектов, раскрывающих грани таланта художественных династий. В экспозицию войдет более 100 авторских работ в разных материалах и техниках. Глубоко личностное видение и безошибочное чувство природы материала позволяет говорить о творчестве этих мастеров, как об особой странице в истории современного искусства.

Член Президиума и академик-секретарь Отделения декоративных искусств Российской академии художеств Любовь Савельева с одинаковым успехом воплощает свои замыслы в стекле и керамике, графических листах и живописных полотнах, пишет стихи. В 1966 году окончила Московское высшее художественно-промышленное училище (б.Строгановское) по специальности «художественное стекло», где её педагогами были Г.А. Антонова, Б.А. Смирнов, В.П. Статун. Первые работы мастер выполняла на Дятьковском хрустальном заводе, а с 1974 по 1978 годы была художником «Красного мая». В 1975 году создала уникальную пластическую композицию «Сокольники», ставшую знаковой в её творчестве, равно как и в обновлении линии развития в отечественном стеклоделии. Полые прозрачные объёмы, расписанные силикатными красками, стали поэтичной метафорой стекольного пространства: пейзажа, населённого людьми и птицами. Вслед появились десятки других работ, в которых автор развивает свою версию стекольного микромира. Живописная свободная манера росписи мастера, всегда узнаваемая, развивалась параллельно с видоизменением пластической формы декоративного предмета из цветного стекла (циклы «Кресла», «Мои современники», «Вместе», «Здравствуй племя младое, незнакомое»).

Любови Ивановне удалось развить и продолжить уникальную традицию пластики из стекла, начатую Верой Мухиной, что проявилось в серии «Скорбящие». Художница одна из первых обратилась к работе с плоским листовым стеклом, к технике спекания (фьюзинг) этого необычного материала, выполнив серию портретов писателей и поэтов А. Пушкина, Н. Гоголя, М. Лермонтова и других. В 2010-2014 годы она создаёт рельефы, в которых фигуры, вырезанные вручную из медных пластин, вплавлены внутрь стекла («Ангел», «Бегущие»). Именно в таких авторских замыслах проявляется индивидуальный стиль, неповторимый почерк мастера, где мудрая простота, высокий смысл и духовное начало представляются самыми сильными и значительными чертами. Особый почерк рисунка, сочетающий энергичные по ритму линии, штрих, геометрические элементы и растительные мотивы, изображение фигур в движении, в сложных ракурсах создают картину оригинального мира в графических произведениях художника. Своеобразным открытием Савельевой стала её «стихографика»: авторские стихи превращаются в часть композиции оформления книги, со страниц которой словно звучит слово изображённых персонажей.

Народный художник Российской Федерации и академик Российской академии художеств Фидаиль Ибрагимов – классик отечественного декоративно-прикладного искусства, чьи произведения во многом определили развитие стеклоделия второй половины ХХ – начала ХХI вв. Родился в Кустанае, в 1966 году после окончания МВХПУ (б.Строгановское) работал художником завода «Гусь-Хрустальный». Его скульптура «Минотавр» стала своего рода знамением нового направления в декоративном искусстве. За свою долгую творческую жизнь мастер овладел всеми техниками обработки стекла, демонстрируя в своих композициях «Античный мотив», «Менада», «Банджо» многогранные возможности этого материала. Неотъемлемой частью творчества стали графические работы. Это, прежде всего, энергичные штриховые рисунки – портреты близких людей, коллег-художников, живые, точные и с тонким юмором, передающие не только портретное сходство, но и характер человека. Иная интонация в его сериях рисунков: «Думы», «Город и люди» – это философские размышления о человеке и мире.

Произведения Надежды Уваровой представляют сложную технику создания украшений из бисера, зеркала и стальных нитей. Она пошла по стопам родителей и так же обучилась на кафедре «Художественное стекло» в МГХПУ им. С.Г. Строганова. Её работы отличает нарядность, колористическая сдержанность, использование сложных многодельных текстур и большого количества мелких элементов, что особо выделяется в колье «Синяя птица» и «Скоморох». В основе творческого метода автора – продуманность, тщательность исполнения и любовь к экспериментам с разными материалами.

Текст составлен Управлением информации (пресс-службой) РАХ на основе статьи академика РАХ Л.В. Казаковой