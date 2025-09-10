VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваВыставка «Узы творчества» Любови Савельевой, Фидаиля Ибрагимова (1938-2020) и Надежды Уваровой в...

Выставка «Узы творчества» Любови Савельевой, Фидаиля Ибрагимова (1938-2020) и Надежды Уваровой в РАХ 

editor
By editor
80
Л.И. Савельева. «Вместе». 2015. Гута, роспись. Собственность автора. Фото © пресс-служба РАХ.
Л.И. Савельева. «Вместе». 2015. Гута, роспись. Собственность автора. Фото © пресс-служба РАХ.

Российская академия художеств представляет выставку произведений академиков РАХ Любови Ивановны Савельевой и Фидаиля Мулла-Ахметовича Ибрагимова (1938-2020) и их дочери, художника Надежды Фидаилевны Уваровой «Узы творчества», которая продолжает череду академических проектов, раскрывающих грани таланта художественных династий. В экспозицию войдет более 100 авторских работ в разных материалах и техниках. Глубоко личностное видение и безошибочное чувство природы материала позволяет говорить о творчестве этих мастеров, как об особой странице в истории современного искусства.

Член Президиума и академик-секретарь Отделения декоративных искусств Российской академии художеств Любовь Савельева с одинаковым успехом воплощает свои замыслы в стекле и керамике, графических листах и живописных полотнах, пишет стихи. В 1966 году окончила Московское высшее художественно-промышленное училище (б.Строгановское) по специальности «художественное стекло», где её педагогами были Г.А. Антонова, Б.А. Смирнов, В.П. Статун. Первые работы мастер выполняла на Дятьковском хрустальном заводе, а с 1974 по 1978 годы была художником «Красного мая». В 1975 году создала уникальную пластическую композицию «Сокольники», ставшую знаковой в её творчестве, равно как и в обновлении линии развития в отечественном стеклоделии. Полые прозрачные объёмы, расписанные силикатными красками, стали поэтичной метафорой стекольного пространства: пейзажа, населённого людьми и птицами. Вслед появились десятки других работ, в которых автор развивает свою версию стекольного микромира. Живописная свободная манера росписи мастера, всегда узнаваемая, развивалась параллельно с видоизменением пластической формы декоративного предмета из цветного стекла (циклы «Кресла», «Мои современники», «Вместе», «Здравствуй племя младое, незнакомое»).

Любови Ивановне удалось развить и продолжить уникальную традицию пластики из стекла, начатую Верой Мухиной, что проявилось в серии «Скорбящие». Художница одна из первых обратилась к работе с плоским листовым стеклом, к технике спекания (фьюзинг) этого необычного материала, выполнив серию портретов писателей и поэтов А. Пушкина, Н. Гоголя, М. Лермонтова и других. В 2010-2014 годы она создаёт рельефы, в которых фигуры, вырезанные вручную из медных пластин, вплавлены внутрь стекла («Ангел», «Бегущие»). Именно в таких авторских замыслах проявляется индивидуальный стиль, неповторимый почерк мастера, где мудрая простота, высокий смысл и духовное начало представляются самыми сильными и значительными чертами. Особый почерк рисунка, сочетающий энергичные по ритму линии, штрих, геометрические элементы и растительные мотивы, изображение фигур в движении, в сложных ракурсах создают картину оригинального мира в графических произведениях художника. Своеобразным открытием Савельевой стала её «стихографика»: авторские стихи превращаются в часть композиции оформления книги, со страниц которой словно звучит слово изображённых персонажей.

Народный художник Российской Федерации и академик Российской академии художеств Фидаиль Ибрагимов – классик отечественного декоративно-прикладного искусства, чьи произведения во многом определили развитие стеклоделия второй половины ХХ – начала ХХI вв. Родился в Кустанае, в 1966 году после окончания МВХПУ (б.Строгановское) работал художником завода «Гусь-Хрустальный». Его скульптура «Минотавр» стала своего рода знамением нового направления в декоративном искусстве. За свою долгую творческую жизнь мастер овладел всеми техниками обработки стекла, демонстрируя в своих композициях «Античный мотив», «Менада», «Банджо» многогранные возможности этого материала. Неотъемлемой частью творчества стали графические работы. Это, прежде всего, энергичные штриховые рисунки – портреты близких людей, коллег-художников, живые, точные и с тонким юмором, передающие не только портретное сходство, но и характер человека. Иная интонация в его сериях рисунков: «Думы», «Город и люди» – это философские размышления о человеке и мире.

Произведения Надежды Уваровой представляют сложную технику создания украшений из бисера, зеркала и стальных нитей. Она пошла по стопам родителей и так же обучилась на кафедре «Художественное стекло» в МГХПУ им. С.Г. Строганова. Её работы отличает нарядность, колористическая сдержанность, использование сложных многодельных текстур и большого количества мелких элементов, что особо выделяется в колье «Синяя птица» и «Скоморох». В основе творческого метода автора – продуманность, тщательность исполнения и любовь к экспериментам с разными материалами.

Текст составлен Управлением информации (пресс-службой) РАХ на основе статьи академика РАХ Л.В. Казаковой

Предыдущая статья
Выставка «Марокканский альбом» Виктора Брагинского в РАХ
Следующая статья
МХПИ подписал соглашение с Бразилией на международном форуме BRICS+ Fashion Summit

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru