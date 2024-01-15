Названы главные хитмейкеры страны 2023

Если взять за точку отсчета начало звукозаписи, то окажется, что с конца XIX века было создано приблизительно 500 миллионов песен. По крайней мере, столько можно найти в открытом доступе. Точного числа композиций, которые каждый год выходят в России, не назовет ни один музыковед – счет идет на десятки тысяч. Но ставших хитами намного меньше, конечно. Вообще, композиторов, способных в нашей стране создать песню, которая бы помогла «строить и жить», не так много. Мы создали рейтинг самых талантливых из них.

Леонид Агутин

Получил уже полсотни дипломов «Песни года» за шлягеры для Ларисы Долиной, «А-Студио», Сосо Павлиашвили, Анжелика Варум, Томаса Невегрина, Владимира Преснякова-Младшего. Его называли композитором года и на музыкальной премии «Виктория», и на «Золотом граммофоне». Его песни отличает мелодизм, законченная музыкальная мысль, несущая в себе яркий образ, четкий ритмический рисунок.

Дарья Кузнецова

В этом году ни один музыкальный чарт популярных радиостанций и главных музыкальных каналов страны не обошелся без её песен. «Вкус малины» Сергея Лазарева играл из всех радиоприемников страны. А «Острая бритва» Димы Билана оставила глубокий след в сердцах поклонников его творчества. Сама Ольга Бузова до песен Дарьи Кузнецовой не была так сильно замечена на радио. Но вот уже несколько месяцев с песней «Верни» она входит в самые популярные чарты. Не так давно страна узнала, что популярный актер Милош Бикович запел, и тут опять не обошлось без Дарьи Кузнецовой. Именно с её песней он вошел в чарт Золотого граммофона, и поговаривают, что премию он действительно получит. Дарья довольно скромное медийное лицо. На красных дорожках не замечена, интервью дает редко. Известно лишь то, что девушка долгое время жила с семьей в Сочи. Но это не мешало ей каждый год получать множество наград в музыкальном мире. Она постоянный лауреат фестиваля «Песня года», в ее копилке несколько наград премии «Золотой граммофон», «Шансон года». Кроме того нам известно, что она как продюсер сняла множество клипов для таких артистов как Ани Лорак, Ольга Бузова, Настасья Самбурская, и получила награды за лучшие видео.

Дмитрий Лорен

Его песни поют Artik&Asti, LOBODA, Елена Темникова и многие другие. Его авторские треки «Грустный дэнс», «Девочка танцуй» и многие другие не сходят с верхушек музыкальных чартов уже несколько лет. И диплом «Песни года» - свидетельство правильности верного пути, на который он вступил в 10 лет. Причем он пишет хиты под конкретного исполнителя. «Мне всегда очень важно знать, что чувствует артист, поэтому мы обязательно общаемся, обсуждаем будущий материал, я понимаю, что он хочет сказать именно сейчас». – рассказывал Лорен о принципах своей работы.