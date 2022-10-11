«Мы тормоза» — песня-манифест всем «тормознутым»

10 октября рокер-мистик, продюсер знаменитой кавер-группы «ТОРОНТО» и «Будда имперского рока» ХитДэн презентует свой второй трек «Мы тормоза» из будущего альбома.

Это песня-манифест человека, который не собирается терять самого себя в погоне за успехом, а хочет жить в своем темпе. Трек «Мы тормоза» посвящен людям, кажущимся окружающим «тормознутыми». Они отказались жить в мире суеты и мыслительных конструкций. Выбрали мир чувств, присутствия и созерцания.

«У меня в жизни всё происходило поздно: я поздно начал играть на гитаре, поздно начал зарабатывать деньги. Создавалось неприятное ощущение, что это как-то не очень. А потом я понял — у каждого свой темп. Даже если тебе кажется, что ты тормоз, — это мнение может быть ошибочным, так как именно такие люди способны в своё время всех обогнать и оказаться в итоге первыми», — поделился ХитДэн.

Уже 15 октября выйдет забавный и неординарный клип на трек «Мы тормоза», который заставит зрителей от души посмеяться над героями. Сами же участники видео получили колоссальное удовольствие от съемок.

Может сложиться впечатление, что такие «тормознутые» тупят, опаздывают, всё делают не так, как все, а общество уверено — этот тормоз ничего не добьется в жизни. Но на самом деле, он не тупит, а просто зреет.

«То, что снаружи кажется медленным, проживается как настоящая жизнь» — это не философия, а чувствование себя.

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