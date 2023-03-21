Михаил Гуцериев стал лауреатом национальной литературной премии «Поэт года»

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18 марта 2023 года в Концертном зале Правительства Москвы состоялась торжественная церемония вручения национальной литературной премии «Поэт года», организованной Российским союзом писателей при поддержке Министерства культуры и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Данная премия по праву признается одной из самых авторитетных наград в российском литературном сообществе. Лауреатом основной номинации премии «Поэт года» по итогам 2022 года стал Михаил Гуцериев.

михаил гуцериев

Национальная литературная премия «Поэт года» учреждена для поиска талантливых авторов, способных внести вклад в русскую литературу. Награда вручается в шести номинациях: помимо основной категории премии, где отмечаются лучшие авторы вне зависимости от направления их творчества, жюри отмечает победителей в профильных сферах: «Дебют», «Лирика», «Песни», «Юмор», «Детская литература». В этом году на соискание премии претендовали более 5 тысяч литераторов.

Для Михаила Гуцериева звание лауреата основной номинации «Поэт года» — это не первая награда в рамках премии: в прошлом году Михаил Гуцериев был признан победителем в номинации «Песни». В октябре 2022 года Михаил Гуцериев также вошел в число лауреатов Есенинской премии «Русь моя», которая проводится ежегодно ко дню рождения великого поэта Серебряного века. В марте 2023 года Михаилу Гуцериеву была вручена национальная музыкальная премия «Виктория» в номинации «Поэт года».

Конкурс на соискание премии «Поэт года» Российского союза писателей проводится в течение года, итоги традиционно объявляются накануне Всемирного дня поэзии ЮНЕСКО, который отмечается 21 марта. Конкурсный отбор премии производится специальной редакционной комиссией портала «Стихи.ру», объединяющего более миллиона авторов. В течение года в список номинантов попадает несколько тысяч поэтов, в финальный раунд отбирается 150 человек. Победителей и лауреатов премии из всех авторов, прошедших в финальный раунд, выбирает Большое жюри, в состав которого входят известные поэты, прозаики, публицисты и литературные критики.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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